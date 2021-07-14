СБУ разоблачила в "Борисполе" контрабанду продукции "Apple" на 30 млн гривен

Груз переправляли под видом отправлений с личными вещами.

Служба безопасности Украины разоблачила два международных канала нелегальной переправки в Украину цифрового оборудования известных брендов. Дельцы пытались скрытно завезти через таможенный пост аэропорта "Борисполь" партию гаджетов на более 30 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Для уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей контрабандисты переправляли груз под видом отправлений с личными вещами.

Правоохранители обнаружили в "посылках" дельцов более 4700 единиц эксклюзивной цифровой техники, а также партию брендовых ювелирных изделий.

Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, в отправлениях обнаружено незадекларированные 168 упаковок кальянного табака и 715 кг табачных смесей.

"Установлено, что злоумышленники наладили каналы незаконного перемещения в Украину электронных товаров и табачных изделий из стран Ближнего Востока и ЕС . Для прикрытия противоправной деятельности они вносили в товаросопроводительные документы недостоверные сведения о наименовании груза. По оперативным данным, контрабандную продукцию дельцы планировали реализовать через аффилированные точки оптовой и розничной торговли", - отметили в СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, ранее гражданин Турции пытался незаконно ввезти в Украину бриллиантов на 4,5 млн гривен.