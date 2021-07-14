В Apple Pay появится возможность оплачивать любые покупки в рассрочку

Apple в сотрудничестве с банком Goldman Sachs готовят сервис отложенных платежей под кодовым названием Apple Pay Later. Он позволит покупать товары, не имея на счету суммы для покрытия полной их стоимости, а оплачивать покупку постепенно, в рассрочку. Главным преимуществом сервиса является тот факт, что Apple Pay доступен в сотнях миллионов устройств Apple, а значит потенциальных пользователей у новой услуги очень много.

В Apple Pay появится возможность оплачивать любые покупки в рассрочку

theverge.com

Сообщается, что пользователи смогут выплачивать стоимость покупки либо четырьмя беспроцентными платежами в течение двух недель, либо погашать рассрочку в течение нескольких месяцев с оплатой процентов. Отмечается, что сервис не будет проводить проверку кредитоспособности пользователей, а в некоторых планах не будет штрафов за просрочку платежа.

В Apple Pay появится возможность оплачивать любые покупки в рассрочку

theverge.com

Пока не сообщается, когда Apple запустит новый сервис. Очевидно, изначально он появится в США. В случае успеха Apple расширит его в других странах, где будет сотрудничать уже с другими банками.  


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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