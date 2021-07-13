На здание "Цветов Украины" наложили арест по заявлению одного из активистов (обновлено)

Застройщик не имеет разрешения Минкультуры на строительные работы.

На здание "Цветов Украины" наложили арест по заявлению одного из активистов (обновлено)
Фото: facebook.com/Save.Kvity.Ukrainy

Суд наложил арест на здание учебно-методического центра "Цветы Украины" по адресу Сечевых Стрельцов, 49 в Киеве.

Об этом сообщил народный депутат Украины Дмитрий Гурин.

"Только что на здание "Цветов Украины" в качестве меры пресечения судом наложен арест, запрещающий любые действия со зданием - строительные работы, демонтаж и все остальное. Арест наложен по делу о самоуправства по вчерашнему заявлению одного из активистов", - написал нардеп в фейсбуке.

Обновление. Министр культуры Александр Ткаченко уточнил, что предписание, запрещающее любые строительные работы, инспектор МКИП не смог вручить застройщикам лично.

"Тем не менее - любые дальнейшие действия являются незаконными, ведь разрешение МКИП на строительные работы у застройщика отсутствует. О чем говорится в предписании? О том, что проведение стройработ в пределах исторического ареала без соответствующих разрешений центрального органа исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия - невозможно", - написал министр в телеграмм-канале.

Фото: telegram.org/Александр Ткаченко

Фото: telegram.org/Александр Ткаченко

Фото: telegram.org/Александр Ткаченко

Он добавил, что, пока будет длиться рассмотрение всех спорных вопросов, патрульные полиции будут дежурить возле "Цветов Украины". Министерство культуры и информационной политики будет держать ситуацию на контроле.

По словам Александра Ткаченко, вчера он общался с мэром Киева Виталием Кличко в поисках решений.

"А сегодня публикуются заявления его советников о якобы разрешении от МКИП - несуразность. Позицию нашего министерства я уже изложил выше и мы будем ее отстаивать. А КГГА рекомендую рассмотреть пути, как подать объект на приобретение статуса памятника местного значения, потому что именно это в их юрисдикции", - резюмировал министр.

Как сообщалось, вчера в Киеве начали демонтаж модернистского здания "Цветов Украины". На его месте планируют построить очередной офисный центр. Работы остановили активисты, но до тех пор застройщик успел разрушить фасад.

Здание на Сечевых Стрельцов является образцом модернистской архитектуры, оно было построено в 1980-х годах как магазин-оранжерея для коммунального предприятия "Цветы Украины". В последнее время там располагался супермаркет, но он съехал некоторое время назад.

В начале лета 2021 года его обнесли забором для реконструкции с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом, а 25 июня срезали многолетний виноград, украшавший здание. Ночью 11 июля у дома появилась тяжелая техника для сноса, а утром в понедельник начались работы по демонтажу фасада.

Заказчик строительства - ЧАО "Цветы Украины". Главный подрядчик - ООО "Амбас".

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