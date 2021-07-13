Урожай картофеля в Украине испорчен

Картофель нового урожая в Украине оказался слишком плохого качества. Корнеплоды гниют из-за высокого уровня влаги в грунте. Как на внутреннем, так и на внешнем рынке украинская картошка потеряла привлекательность, закупщики отказываются ее покупать даже по заниженным ценам.

Украина на зиму останется без своего картофеля: фермеры рассказали о причинах гниения овощей

Производители картофеля в южных областях Украины жалуются на невозможность продать урожай. Неделю назад закупщики брали картофель по цене всего 5 гривен за килограмм, но уже сейчас по данным аграриев, от покупки украинской картошки вообще отказываются.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Запорожской и Херсонской областях, поскольку в этих регионах картофельные поля долго простояли в воде из-за обильных дождей.

"Причина в плохом качестве картофеля: из-за нестандартных климатических условий соотношение воды и сухих веществ в клубнях не соответствует стандартам. Картофель быстро портится, плохое качество картофеля сказывается на его лежкости", - утверждают фермеры.

Украина на зиму останется без своего картофеля: фермеры рассказали о причинах гниения овощей

Соседняя Беларусь заменила украинский картофель роSSийским и азербайджанским. Молодая картошка украинского производства стала неконкурентноспособной на внешнем рынке. Усугубляет ситуацию тот факт, что фермеры Украины не могут работать по безналичному расчету и не имеют инструментов для оперативной смены рынков сбыта.


Шевченко Лилия, Тудей

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