Нардепы приняли за основу законопроект о налогообложении электронных резидентов

Прежде всего это касается работников IT-отрасли.

Нардепы приняли за основу законопроект о налогообложении электронных резидентов
Фото: Агрополіт

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля проголосовала в первом чтении законопроект об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов. За проголосовали 286 депутатов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Законопроект докладывал Ярослав Железняк ("Голос").

"Это эксперимент для представителей IT. Мы даем возможность ввести электронное резиденство, когда вы проходите все сферы проверки, чтобы вы могли работать в Украине, платить налоги в Украине, представлять Украину в международных контрактах", - пояснил он.

Иностранцы будут платить налог в 5%, как украинские ФОПы. Открыть банковский счет в Украине они смогут онлайн.

Электронное резидентство является статусом, который позволяет иностранцу или лицу без гражданства, достигшему восемнадцатилетнего возраста, получать квалифицированные электронные доверительные услуги, электронные услуги, открывать банковские счета в Украине. Однако пока такие резиденты не имеют права заниматься бизнесом.

Проектом закона вводятся благоприятные условия для регистрации заинтересованными иностранцами и лицами без гражданства, которые получили статус е-резидента, себя как физического лица-предпринимателя и ведения предпринимательской деятельности без необходимости пребывания в Украине. Е-резидент-предприниматель в соответствии с проектом закона, платит налоги от своей предпринимательской деятельности в Украине, что положительно повлияет на инвестиционный климат государства, активизацию и дальнейшее развитие национальной экономики, увеличение валового внутреннего продукта, а также поступлений в государственный бюджет и тому подобное.

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