В УЗ выявили новую коррупционную схему с ущербом государству на 7,5 млн грн

В УЗ выявили новую коррупционную схему с ущербом государству на 7,5 млн грн

Служба безопасности разоблачила коррупционную схему в Криворожском филиале "Укрзализныци" – чиновники искусственно занижали стоимость транспортных услуг госпредприятия в интересах аффилированных бизнес-структур. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства СБУ инициировала проведение судебно-экономической экспертизы. Специалисты установили, что афера нанесла государству ущерб на почти 7,5 млн грн.

По предварительным данным следствия, один из руководителей филиала организовал механизм уклонения предпринимателей от уплаты установленной суммы платежей за использование подвижного состава "Укрзализныци". Для реализации схемы ее участники вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.

Установлено, что для перевозки грузов одного из промышленных предприятий чиновники выделяли платформы с дополнительным технологическим оборудованием. При этом в бухгалтерские документы вносили цены как за эксплуатацию обычных вагонов, не предназначенных для транспортировки промышленного сырья.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.

По материалам СБУ высокопоставленному чиновнику структурного подразделения госпредприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к афере.

Как сообщал Укринформ, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему поставок несертифицированной продукции для АО "Укрзализныця". Предприятие потратило более 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов. Впрочем, приобретенная за государственные деньги продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.

МинПром по материалам Укринформ

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