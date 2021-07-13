Курс доллара резко взлетел на шокирующих данных по инфляции в США

В то время как большинство экономистов прогнозировали ослабление инфляции, она, наоборот резко ускорилась. Об этом пишет Profinance.

Курс доллара резко взлетел на шокирующих данных по инфляции в США
Фото: profinance

Ускорение инфляции

Цены, уплачиваемые потребителями в США, резко выросли в июне, превысив все прогнозы и продемонстрировав более высокие затраты на сырье и рабочую силу, связанные с возобновлением экономики, и продолжают подпитывать инфляционное давление.

Индекс потребительских цен подскочил на 0,9% в июне и на 5,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным Министерства труда, опубликованным во вторник. Без учета нестабильных пищевых продуктов и энергоносителей так называемый базовый индекс потребительских цен также вырос на 0,9%, а с июня 2020 года — на 4,5%.

Агентство сообщило, что на подержанные автомобили пришлось треть прироста индекса потребительских цен в прошлом месяце.

Чрезмерное увеличение июньского ИПЦ также в значительной степени было вызвано восстановлением цен в категориях, связанных с более широким возобновлением экономики, включая проживание в отелях, аренду автомобилей, одежду и авиабилеты.

Ожидания того, что это повышение нормализуется, помогают объяснить мнение Федеральной резервной системы о том, что инфляция носит временный характер.

Согласно средним прогнозам, сделанным в опросе экономистов Bloomberg, общий индекс потребительских цен увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реакция доллара

Доллар продолжил рост после выхода данных. Индекс доллара США Bloomberg вырос на 0,3%; был примерно на 0,1% выше до данных.

Пара EUR / USD упала на 0,1% до 1,1807; до выпуска единая валюта была на 1,1848; 1.1782 июльский минимум — ключевая поддержка.

Пара USD / JPY упала на 0,1% до 110,48 на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций США; пара была на ~ 110,21 до данных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионовИзраильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионов
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРООснователи платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО
"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами
Налог на огород: В Минфине разъяснили, что за этим кроетсяНалог на огород: В Минфине разъяснили, что за этим кроется
Блок рекламы


Похожие новости
Золото растет, опережая данные по инфляции в СШАЗолото растет, опережая данные по инфляции в США
Европейский центральный банк установил новую цель по инфляции — 2%Европейский центральный банк установил новую цель по инфляции — 2%
Налоговый закон № 5600 приведет к резкому подорожанию жилья для украинцевНалоговый закон № 5600 приведет к резкому подорожанию жилья для украинцев
Главные события на фондовых биржах 30 июня: Рынок США замер в ожидании данных по рынку трудаГлавные события на фондовых биржах 30 июня: Рынок США замер в ожидании данных по рынку труда
Мининфраструктуры обнародовало имя победителя конкурса на должность директора аэропорта "Борисполь", но удалило сообщениеМининфраструктуры обнародовало имя победителя конкурса на должность директора аэропорта "Борисполь", но удалило сообщение
Акции Hertz взлетели на 31% перед выходом компании из банкротстваАкции Hertz взлетели на 31% перед выходом компании из банкротства
Британский склад Amazon уличили в уничтожении огромного количества непроданных товаровБританский склад Amazon уличили в уничтожении огромного количества непроданных товаров
Власти Китая начали расследовать причины резкого роста цен на уголь и рудуВласти Китая начали расследовать причины резкого роста цен на уголь и руду
Нацбанк ожидает замедления инфляции осеньюНацбанк ожидает замедления инфляции осенью
Подорожание доллара удешевило нефтьПодорожание доллара удешевило нефть
Последние новости
Подгружаем последние новости