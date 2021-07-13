Курс доллара резко взлетел на шокирующих данных по инфляции в США

В то время как большинство экономистов прогнозировали ослабление инфляции, она, наоборот резко ускорилась. Об этом пишет Profinance.

Фото: profinance

Ускорение инфляции

Цены, уплачиваемые потребителями в США , резко выросли в июне, превысив все прогнозы и продемонстрировав более высокие затраты на сырье и рабочую силу, связанные с возобновлением экономики, и продолжают подпитывать инфляционное давление.

Индекс потребительских цен подскочил на 0,9% в июне и на 5,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным Министерства труда, опубликованным во вторник. Без учета нестабильных пищевых продуктов и энергоносителей так называемый базовый индекс потребительских цен также вырос на 0,9%, а с июня 2020 года — на 4,5%.

Агентство сообщило, что на подержанные автомобили пришлось треть прироста индекса потребительских цен в прошлом месяце.

Чрезмерное увеличение июньского ИПЦ также в значительной степени было вызвано восстановлением цен в категориях, связанных с более широким возобновлением экономики, включая проживание в отелях, аренду автомобилей, одежду и авиабилеты.

Ожидания того, что это повышение нормализуется, помогают объяснить мнение Федеральной резервной системы о том, что инфляция носит временный характер.

Согласно средним прогнозам, сделанным в опросе экономистов Bloomberg, общий индекс потребительских цен увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реакция доллара

Доллар продолжил рост после выхода данных. Индекс доллара США Bloomberg вырос на 0,3%; был примерно на 0,1% выше до данных.

Пара EUR / USD упала на 0,1% до 1,1807; до выпуска единая валюта была на 1,1848; 1.1782 июльский минимум — ключевая поддержка.

Пара USD / JPY упала на 0,1% до 110,48 на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций США; пара была на ~ 110,21 до данных.