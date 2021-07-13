На ОВГЗ-аукционах Минфин привлек более 9,8 миллиарда

Министерство финансов на ОВГЗ-аукционах 13 июля привлекло в бюджет более 9,884 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

На ОВГЗ-аукционах Минфин привлек более 9,8 миллиарда

Что предлагалось

Сегодня на ОВГЗ-аукционах Минфин предложил инвесторам 6 выпусков гривневых ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 1,5, 2, 3 и 5 лет, а также годовые долларовые бумаги.

Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет было привлечено 9,884 млрд грнс такой средневзвешенной доходностью:

— $65,25 млн — под 3,7% с погашением 23.06.2022;
— 37,4 млн грн — под 12,59% с погашением 13.05.2026;
— 451,2 млн грн — под 12,3% с погашением 03.07.2024;
— 3,65 млрд грн — под 12,09% с погашением 23.08.2023;
— 1,68 млрд грн — под 11,3% с погашением 23.11.2022;
— 2,1 млрд грн — под 10,99% с погашением 20.07.2022;
— 176,5 млн грн — под 8,5% с погашением 27.10.2021.

Предыстория

  • Министерство финансов на ОВГЗ-аукционах 6 июля привлекло в бюджет 3,092 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

  • Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $541 млн и 61 млн евро.

  • В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

  • В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.

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