Энергоатом поддерживает решение Минэнерго о черном списке на рынке электроэнергии

НАЭК "Энергоатом" поддерживает решение Министерства энергетики о внедрении "черного списка" на рынке электроэнергии. Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", передают Українські Новини.



"Энергоатом" как производитель электроэнергии, которую он, в частности, реализует на "Украинской энергетической бирже", планирует активно использовать возможности, которые предоставляет решение аукционного комитета, с целью недопущения нарушений договоров купли-продажи электроэнергии, говорится в нем.



Также, по словам первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко, такой механизм позволит как можно быстрее стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии, поскольку манипуляции на нем вызывают убытки производителей, прежде всего государственных энергогенерирующих компаний.



Также Минэнерго хочет в качестве теста перевести энергосистему Украины в изолированный режим в 2022 года.



