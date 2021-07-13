Эксперты предупредили об угрозе ценовой войны на рынке нефти

Промедление с достижением соглашения между ведущими производителями нефти об увеличении поставок может привести к ценовой войне в тот момент, когда спрос на нефть быстро растет благодаря набирающей обороты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство, пишет РБК.

Эксперты предупредили об угрозе ценовой войны на рынке нефти
Фото: epravda.com.ua

Отчет МЭА

«Перед рынками маячит вероятность битвы за рыночную долю, даже если она и отдаленная, равно как и вероятность того, что высокие цены на топливо подстегнут инфляцию и нанесут ущерб хрупкому восстановлению экономики», — говорится в ежемесячном отчете МЭА.

«Тупик в переговорах ОПЕК+ означает, что до тех, пор пока не будет достигнут компромисс, квоты на добычу останутся на уровне июля. В этом случае ситуация на нефтяных рынках ужесточится, поскольку спрос восстанавливается после прошлогоднего спада, вызванного COVID-19», — говорится отчете.

Хотя рост числа случаев заражения вирусом в некоторых государствах остается основным риском, МЭА считает, что уровни запасов в нефтехранилищах в большинстве развитых стран упали значительно ниже исторических средних значений, при этом использование запасов нефти этой осенью должно быть самым большим как минимум за десятилетие.

«Рынки нефти, вероятно, останутся волатильными до тех пор, пока не появится ясность в отношении производственной политики ОПЕК+. А волатильность как не способствует обеспечению упорядоченного и безопасного энергоперехода, так и не отвечает интересам ни производителей, ни потребителей», — сообщило МЭА.

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