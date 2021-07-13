ДТЭК Энерго планирует до 2030 года закрыть 4 шахты

ДТЭК Энерго планирует до 2030 года закрыть 4 шахты

Компания "ДТЭК Энерго" планирует до 2030 года закрыть 4 угледобывающих предприятия, а также сократить добычу угля на 27% – до 16 млн тонн. Об этом директор по угледобыче "ДТЭК Энерго" Михаил Барабаш сообщил во время IV International Coal Conference, передает отраслевое издание ExPro.

"ДТЭК планирует закрыть к 2030 году 4 шахты. Мы планируем уже использовать ресурсы двух из этих шахт этом году, еще одной – в 2023 году, четвертой – в 2025 году", – отметил М.Барабаш.

Ранее сообщалось, что "ДТЭК Энерго" в связи с отработкой пригодных для эффективной добычи угля запасов в 2021 году планирует завершить работу шахт "Благодатная" и "Сташкова", а в 2023-2025 годах – шахт "Степанова" и "Юбилейная".

Как сообщалось, в начале октября 2020 года ДТЭК Рината Ахметова уже отказался от аренды имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Р.Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля". Кабмин согласился с предложением ДТЭК вернуть эти шахты в управление государства.

Сейчас в состав ДТЭК входят "Павлоградуголь" (добыча рядового угля в 2020 году – 16 млн тонн), шахта "Белозерская" (0,6 млн тонн), ш/у "Обуховское" (РФ), а также четыре обогатительных фабрики в Днепропетровской и Донецкой областях – Павлоградская, Добропольская, Октябрьская и Кураховская.

Угольная генерация ДТЭК суммарной установленной мощностью 13,53 ГВт, представлена "Востокэнерго", "Днипроэнерго" и "Западэнерго".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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