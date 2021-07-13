Интерпайп Сталь выступает за временный запрет экспорта металлолома

Инновационный электросталеплавильный комплекс Интерпайп Сталь, единственное металлургическое предприятие полного цикла, построенный с нуля в Украине за годы независимости, обратился к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность введения временного запрета экспорта металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.



"Наш завод использует наиболее современный электродуговой способ выплавки стали, и основным сырьем для него является металлолом. От его наличия или отсутствия зависит, работает предприятие идет в перестой", - говорится в заявлении завода на странице в Facebook .



На предприятии обратили внимание на то, что текущая ситуация со сбором металлолома в Украине является крайне напряженной. Последние два года ломозаготовительных отрасль устанавливает антирекорды, а по итогам 2020 достигла исторического минимума по сбору металлолома.



"Вполне естественно, что этих объемов едва хватает, чтобы покрыть потребности отечественных металлургических заводов. Однако в 2021 году происходит стремительный рост объемов экспорт металлолома из Украины. За январь-май внешние поставки сырья увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 8,9 раз, до 146,3 тыс тонн. Вполне вероятно, что с такой динамикой показатели экспорта металлолома до конца 2021 превысят 1,5 млн тонн, что составляет половину заготовки лома в 2020 году", - отмечается в заявлении.



Интерпайп Сталь считает данную тенденцию крайне негативной, поскольку металлолом является критической сырьем для декарбонизации украинской металлургии. "Именно его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и за счет этого сократить выбросы CO2 металлургией на 60%. Показательно, что именно из соображений требований Green Deal европарламентарии летом обратилась к Еврокомиссии с требованием запретить экспорт лома. Да и вообще, сейчас в большинстве стран мира усиливаются протекционные западе по отношению к металлолому", - подчеркивают на предприятии.

