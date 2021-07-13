Интерпайп Сталь выступает за временный запрет экспорта металлолома

Интерпайп Сталь выступает за временный запрет экспорта металлолома

Инновационный электросталеплавильный комплекс Интерпайп Сталь, единственное металлургическое предприятие полного цикла, построенный с нуля в Украине за годы независимости, обратился к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность введения временного запрета экспорта металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

"Наш завод использует наиболее современный электродуговой способ выплавки стали, и основным сырьем для него является металлолом. От его наличия или отсутствия зависит, работает предприятие идет в перестой", - говорится в заявлении завода на странице в Facebook.

На предприятии обратили внимание на то, что текущая ситуация со сбором металлолома в Украине является крайне напряженной. Последние два года ломозаготовительных отрасль устанавливает антирекорды, а по итогам 2020 достигла исторического минимума по сбору металлолома.

"Вполне естественно, что этих объемов едва хватает, чтобы покрыть потребности отечественных металлургических заводов. Однако в 2021 году происходит стремительный рост объемов экспорт металлолома из Украины. За январь-май внешние поставки сырья увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 8,9 раз, до 146,3 тыс тонн. Вполне вероятно, что с такой динамикой показатели экспорта металлолома до конца 2021 превысят 1,5 млн тонн, что составляет половину заготовки лома в 2020 году", - отмечается в заявлении.

Интерпайп Сталь считает данную тенденцию крайне негативной, поскольку металлолом является критической сырьем для декарбонизации украинской металлургии. "Именно его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и за счет этого сократить выбросы CO2 металлургией на 60%. Показательно, что именно из соображений требований Green Deal европарламентарии летом обратилась к Еврокомиссии с требованием запретить экспорт лома. Да и вообще, сейчас в большинстве стран мира усиливаются протекционные западе по отношению к металлолому", - подчеркивают на предприятии.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионовИзраильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионов
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРООснователи платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО
"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами
Philip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионовPhilip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Загрузка стальных мощностей в США достигла максимума с 2008 годаЗагрузка стальных мощностей в США достигла максимума с 2008 года
Продление квот на импорт стальной продукции в ЕС разочаровало потребителейПродление квот на импорт стальной продукции в ЕС разочаровало потребителей
Металлурги просят Шмыгаля ввести временный запрет на экспорт металлоломаМеталлурги просят Шмыгаля ввести временный запрет на экспорт металлолома
Китай вытеснил Германию с 1 места в сфере экспорта продукции машиностроенияКитай вытеснил Германию с 1 места в сфере экспорта продукции машиностроения
Китай планирует увеличить потребление металлолома до 320 млн тоннКитай планирует увеличить потребление металлолома до 320 млн тонн
Горячекатаная сталь в рулоне в США подорожала еще на 100 долл.Горячекатаная сталь в рулоне в США подорожала еще на 100 долл.
Barclays запретил клиентам из Британии отправлять средства на BinanceBarclays запретил клиентам из Британии отправлять средства на Binance
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Объемы заготовки металлолома в Украине выросли на 42,2%Объемы заготовки металлолома в Украине выросли на 42,2%
Интерпайп начал поставки колес улучшенного дизайна для Indian RailwaysИнтерпайп начал поставки колес улучшенного дизайна для Indian Railways
Последние новости
Подгружаем последние новости