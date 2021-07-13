Объем торгов криптовалюты в июне упал на 40% после обвала биткоина

Криптовалюты дешевеют и проходят период 2-месячной коррекции после ряда негативных новостей. Об этом пишет CNBC.

Фото: cnbc.com

Падение торгов

Объем торгов на крупнейших криптобиржах, как Coinbase, Kraken, Binance и Bitstamp, упали более чем на 40% в июне, утверждают данные аналитиков крипторынков CryptoCompare, которые объяснили падение низким ценам и волатильностью.

По их данным, в июне цена биткоина упала до самой низкой за месяц — $ 28?908, а в целом за месяц снизилась на 6%. Самый высокий объем торгов за день пришелся на 22 июня и составил $138,2 млрд. Это на 42,3% ниже, чем аналогичный показатель в мае.

Аналитики считают, что на курс биткоина больше всего повлияли действия Китая. Китай пытается подавить отрасль уже несколько лет, но его последние действия имели особенно заметный эффект. Тем не менее, инвесторы и эксперты считают, что в долгосрочной перспективе положительный тренд для биткоина и других криптовалют все же сохраняется.

«Китайские репрессии вызвали сильную панику, которая сказывается на рынке», — говорит инвестиционный директор Pervalle Global. Тедди Валле. «Система цифровых активов получила удар в лицо, и теперь она прижалась к канатам, а не бьется посреди ринга. Обычно, когда происходят большие распродажи, инвесторы боятся и выводят свои средства».

Валле добавил, что он до сих пор не видит значительного вывода средств из криптобирж, ставки финансирования до сих пор негативные, количество новых кошельков уменьшается.

Почему дешевеет биткоин

В конце июня Китай приказал прекратить выпуск криптовалюты, в рамках подготовки к выпуску собственных электронных денег. Это сильно ударило по майнингу в китайских провинциях, на которые приходится от 50% до 60% всех майнинговых операций.

Среди причин называют также негативный тон заявлений FATF (Международной группы по противодействию отмывания грязных денег) о биткоине и привычный для рынков капитала летний спад.

Директор по стратегии цифровых активов VanEckГабор Гурбач добавил, что инвесторы до сих пор не оправились от падения биткоина.

«Когда ранее в этом году цены на криптовалюты поднялись до самых высоких в истории, это вызвало усиление интереса к отрасли. Многие инвестировали в криптовалюту, рассчитывая на дальнейший ее рост, и многие новички купили ее по самой высокой цене. Они потеряли много денег», — считает он. «Мы не можем ожидать такой же объем торгов, когда рынок — это, в основном, новички, которые уже обожглись на инвестициях».