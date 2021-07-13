Небанковские финучреждения обязали указывать реальные ставки по кредитам

Небанковские финучреждения будут считать общую стоимость кредита и реальную годовую процентную ставку по договору о потребительском кредите в соответствии с требованиями закона. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что известно

Национальный банк согласовал правила расчета небанковскими финучреждениями общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите с требованиями закона.

Правила устанавливают методику расчета небанковскими финансовыми учреждениями общей стоимости кредита для потребителя, реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.

Указанные изменения вступают в силу с 14 июля 2021 одновременно с законом.

Небанковские финучреждения должны до 14 августа 2021 унормировать свою деятельность в соответствии с требованиями постановления.

Напомним

Банки применяют эти подходы к расчету ключевых показателей стоимости потребительского кредита с июня 2017 года.

Со своей стороны банки также должны согласовать правила расчета общей стоимости кредита и реальной годовой процентной ставки с нормой закона и аналогичными правилами для небанков.

Банки должны привести свою деятельность в соответствие с нормами постановления до 14 августа 2021 года. В частности изменить и дополнить редакцию договоров о потребительском кредите, чтобы упростить их понимание для потребителя.

Банки и небанковские финучреждения получили единый унифицированный подход к расчету ключевых показателей стоимости потребительского кредита, который обеспечит надлежащую защиту прав потребителей финуслуг.

Унификация должна обеспечить надлежащую защиту прав потребителей финуслуг при использовании услуг потребительского кредита.