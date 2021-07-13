Ранние арбузы продаются на рынках Украины по рекордным ценам

Арбузы ранних сортов уже начинают появляться на рынках Украины. Сезон арбузов в этом году начался почти на две недели позже, чем обычно, а цены на полосатую ягоду в три раза дороже, чем было в прошлом году.

Из-за погодных условий урожай ягод и фруктов в этом году существенно пострадал, и цены просто космические. Дожди и град весной нанесли существенный ущерб и урожаю бахчевых. Некоторым фермерам даже пришлось заново пересеивать площади под арбузами, поэтому и урожай созрел позже, чем обычно, несмотря на жаркий месяц.

Арбузы, которые начали на этой неделе появляться на рынках, везут из Херсонской области. Там традиционно созревают ранние сорта. Цены на первые партии арбузов установлены в пределах 9?12 грн/кг, что в среднем в 2,7 раза дороже, чем в аналогичный период 2020 года.

Массово на рынках арбузы начнут появляться только после 20 июля, а пик грунтовых сортов ожидается только к середине августа. Производители уже предупредили, что снижать цены на бахчевые не планируют, так как им нужно покрыть расходы, затраченные на пересев урожая.

Традиционно в конце августа арбузы стоят дешевле, чем в начале сезона. Однако, глядя на все остальные цены, ожидать снижения не стоит.