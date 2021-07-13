АМКР направит на реконструкцию доменной печи 270 млн долл.

АМКР направит на реконструкцию доменной печи 270 млн долл.

"АрселорМиттал Кривой Рог" начинает комплексную реконструкцию доменной печи № 9, стоимость которой оценивается примерно в 270 млн долл., сообщает пресс-служба компании

После обновления общий объем выбросов пыли на "девятке" существенно снизится благодаря новой системе аспирации и современной газоочистке.

Сейчас доменная печь № 9 производит 9200 тонн чугуна в сутки. После перестройки сырьем для печи будет не только агломерат, но и окатыши - продукт новой фабрики окомкования. При этом объем производства чугуна увеличится до 12 500 тонн в день.

"Оба проекта - реконструкция ДП-9 и строительство фабрики окомкования - являются ключевыми в инвестпрограмме предприятия по обновлению производства и экомодернизации", - отметили в пресс-службе.

В 2019 году "АрселорМиттал Кривой Рог" подписал договор о реконструкции доменной печи № 9 с международной компанией CISDI UK, которая является одним из мировых лидеров в реализации масштабных инженерных проектов для металлургической промышленности. Контракт включает разработку инжиниринга и поставки основного оборудования.

"Наша ДП-9 входит в десятку самых известных доменных печей в мире. Она является старейшиной в своей возрастной категории, ведь в других странах домны на 30-40 лет моложе. Мы хотим продлить активную жизни нашей печи. Она очень важна для предприятия, и производит более половины всего чугуна на комбинате, - сказал генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобарди. - Мы выполним капитальный ремонт нашей «девятки» - это самая масштабная реконструкция по объему работ и инвестиционной стоимости. При проектировании мы учитывали передовой опыт доменных технологий, соответствующих европейским нормам и стандартам. Бизнес переходит на амбициозные масштабы и темпы модернизации, это наш вклад в движение Украины к евроинтеграции".

Комплексная модернизация ДП-9 позволит ей эффективно отработать следующие 20 лет. Вместо дорогостоящего природного газа будет использоваться пылеугольное топлива. Суммарный расход топлива - газа, угля и кокса - снизится, и соответственно себестоимость чугуна будет меньше.

Сейчас для охлаждения домны используются большие объемы воды, однако после ремонта агрегат будет работать с новым типом водного охлаждения. Для этого кожух печи усилят и установят чугунные и медные холодильные плиты с карбидокремниевыми огнеупорами. Сейчас доменный шлак охлаждается мощным потоком воды, но по новой технологии шлак будет попадать в гранулятор со встроенной башней-конденсатором, что снизит расходы воды.

Новая газоочистка позволит увеличить эффективность очистки доменного газа до 5 мг/Нм3. Этот газ будет использоваться в качестве топлива на предприятии.

Новый литейный двор будет горизонтальный, закрытого типа. На нем установят две аспирационные системы с технологией рукавных фильтров для отвода пыли и других компонентов, которые могут загрязнять атмосферу.

На сегодня уже выполнено базовое проектирование реконструкции, заключены соглашения и начат детальный инжиниринг. Территория доменной печи № 9 уже готовится к строительству. Сейчас идет организация площадок под монтаж оборудования и складские помещения.

Компания завершит реконструкцию доменной печи № 9 до конца 2023 года.

МинПром по материалам uaprom.info

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