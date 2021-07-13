Лондонская полиция конфисковала криптовалюту на $250 миллионов

Лондонская полиция объявила о крупнейшей в Великобритании конфискации криптовалюты на сумму 180 млн фунтов стерлингов ($250 млн). Об этом пишет РБК.

Что известно о конфискации

Считается, что это одна из крупнейших конфискаций в мире. Лондонские правоохранители зафиксировали предыдущий рекорд в конце июня, когда им удалось захватить 114 млн фунтов.

Операция была проведена отделом по борьбе с экономическими преступлениями. Она стала частью расследования международной схемы отмывания денег.

180 млн фунтов в криптовалюте были обнаружены в июне, в связи с этим была задержана 39-летняя женщина. Впоследствии ее отпустили под залог.

«Наличные продолжают править в криминальной сфере, но по мере развития цифровых технологий организованная преступность все активнее использует криптовалюты для отмывания грязных денег. Еще несколько лет назад это была неизведанная территория. Теперь же у нас есть прекрасно подготовленные офицеры и специализированные подразделения, которые прилагают большие усилия, чтобы опередить тех, кто использует преступные доходы», — отметил заместитель помощника комиссара Грэм Макналти.

Напомним

В мае Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании заявило, что широкое распространение криптовалют помогает злоумышленникам применять их для легализации незаконно полученных доходов.

За год число инвесторов в криптовалюты в Великобритании возросло с 1,9 млн до 2,3 млн. Такие оценки привело Управление по финансовому надзору (FCA).