Лондонская полиция конфисковала криптовалюту на $250 миллионов

Лондонская полиция объявила о крупнейшей в Великобритании конфискации криптовалюты на сумму 180 млн фунтов стерлингов ($250 млн). Об этом пишет РБК.

Лондонская полиция конфисковала криптовалюту на $250 миллионов

Что известно о конфискации

Считается, что это одна из крупнейших конфискаций в мире. Лондонские правоохранители зафиксировали предыдущий рекорд в конце июня, когда им удалось захватить 114 млн фунтов.

Операция была проведена отделом по борьбе с экономическими преступлениями. Она стала частью расследования международной схемы отмывания денег.

180 млн фунтов в криптовалюте были обнаружены в июне, в связи с этим была задержана 39-летняя женщина. Впоследствии ее отпустили под залог.

«Наличные продолжают править в криминальной сфере, но по мере развития цифровых технологий организованная преступность все активнее использует криптовалюты для отмывания грязных денег. Еще несколько лет назад это была неизведанная территория. Теперь же у нас есть прекрасно подготовленные офицеры и специализированные подразделения, которые прилагают большие усилия, чтобы опередить тех, кто использует преступные доходы», — отметил заместитель помощника комиссара Грэм Макналти.

Напомним

В мае Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании заявило, что широкое распространение криптовалют помогает злоумышленникам применять их для легализации незаконно полученных доходов.

За год число инвесторов в криптовалюты в Великобритании возросло с 1,9 млн до 2,3 млн. Такие оценки привело Управление по финансовому надзору (FCA).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионовИзраильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионов
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРООснователи платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО
"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Блок рекламы


Похожие новости
Израильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионовИзраильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионов
В Бразилии арестовали «Короля биткоинов». Обвиняют в мошенничестве на $300 миллионовВ Бразилии арестовали «Короля биткоинов». Обвиняют в мошенничестве на $300 миллионов
В Европе появился еще один финтех-единорог: Pleo привлек $150 миллионов с оценкой $1,7 миллиардаВ Европе появился еще один финтех-единорог: Pleo привлек $150 миллионов с оценкой $1,7 миллиарда
Philip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионовPhilip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионов
Стартап Worldcoin обещает криптовалюту за биометрические данныеСтартап Worldcoin обещает криптовалюту за биометрические данные
Самая насыщенная за 17 лет неделя на Уолл-стрит принесла банкам-андеррайтерам более $650 миллионов прибылиСамая насыщенная за 17 лет неделя на Уолл-стрит принесла банкам-андеррайтерам более $650 миллионов прибыли
Нацбанк на прошлой неделе купил на межбанке $26 миллионовНацбанк на прошлой неделе купил на межбанке $26 миллионов
Онлайн-брокер Robinhood оплатит FINRA рекордный штраф — почти $70 миллионовОнлайн-брокер Robinhood оплатит FINRA рекордный штраф — почти $70 миллионов
Валютные интервенции Нацбанка: за неделю на рынке купили почти $114 миллионов, продали $20 миллионовВалютные интервенции Нацбанка: за неделю на рынке купили почти $114 миллионов, продали $20 миллионов
Центробанк Индонезии запретил криптовалюту как средство платежа в странеЦентробанк Индонезии запретил криптовалюту как средство платежа в стране
Последние новости
Подгружаем последние новости