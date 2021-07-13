Загрузка стальных мощностей в США достигла максимума с 2008 года

Загрузка стальных мощностей в США достигла максимума с 2008 года

Производственная активность на юге США помогла поднять загрузку плавильных мощностей в Соединенных Штатах до самого высокого уровня с 2008 года.

По данным Американского института черной металлургии (AISI), коэффициент загрузки производственных мощностей на сталелитейных заводах США за неделю, закончившуюся 10 июля, вырос до 83,6%, что является максимальным уровнем с недели, закончившейся 22 сентября 2008 года.

Интересно, что рекордный показатель использования металлургических мощностей в США за сентябрь 2008 года был зарегистрирован в то время, когда мировая экономика уже находилась в состоянии рецессии, а уровень использования в США всего три месяца спустя снизился до минимума в 33,5%.

Коэффициент загрузки мощностей, зарегистрированный 10 июля, вырос с 83% на предыдущей неделе и оказался более чем на 23 процентных пункта выше, чем в тот же период 2020 года, когда экономика США восстанавливалась после остановок заводов, связанных с Covid-19 в первой половине 2020 года. Загрузка производственных мощностей достигла минимума рецессии в 51,1% за неделю, закончившуюся 2 мая 2020 года.

Годовая загрузка производственных мощностей в первой половине 2021 года составила 79,2%, что значительно выше показателя загрузки в 67,7%, зафиксированного за тот же период 2020 года. Заводы США произвели 48,75 млн тонн стали в январе – июне 2021 года, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

МинПром по материалам Металлургпром

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