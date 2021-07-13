Наблюдательный совет отстранил руководителя Николаевской ТЭЦ на время проверки

Наблюдательный совет Николаевской ТЭЦ на заседании 12 июля принял решение об отстранении генерального директора предприятия Егора Клецова от занимаемой должности на время проведения в отношении него проверки на доброчестность.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета предприятия Виталий Гордиенко, передает РБК-Украина.

"После назначения Егора Клецова в СМИ появились негативные публикации, касающиеся его прошлого. Мы приняли решение о его отстранении от должности до получения результатов дополнительной проверки на доброчестность", - рассказал Гордиенко.

Он отметил, что такое решение поддержали все члены наблюдательного совета.

Временно исполняющим обязанности генерального директора назначена Вера Звиржинская, финансовый директор ТЭЦ.

Наблюдательный совет Николаевской ТЭЦ начал работу в новом составе в мае 2021 года. Конкурс на должность гендиректора был объявлен в связи со смертью предыдущего главы предприятия Юрия Кишко.

После рассмотрения заявок потенциальных кандидатов, наблюдательный совет избрал генеральным директором Клецова.