Наблюдательный совет отстранил руководителя Николаевской ТЭЦ на время проверки

Временно исполняющим обязанности гендиректора назначена финансовый директор ТЭЦ.

Наблюдательный совет отстранил руководителя Николаевской ТЭЦ на время проверки
Миколаївська ТЕЦ
Фото: uk.wikipedia.org

Наблюдательный совет Николаевской ТЭЦ на заседании 12 июля принял решение об отстранении генерального директора предприятия Егора Клецова от занимаемой должности на время проведения в отношении него проверки на доброчестность.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета предприятия Виталий Гордиенко, передает РБК-Украина.

"После назначения Егора Клецова в СМИ появились негативные публикации, касающиеся его прошлого. Мы приняли решение о его отстранении от должности до получения результатов дополнительной проверки на доброчестность", - рассказал Гордиенко.

Он отметил, что такое решение поддержали все члены наблюдательного совета.

Временно исполняющим обязанности генерального директора назначена Вера Звиржинская, финансовый директор ТЭЦ.

Наблюдательный совет Николаевской ТЭЦ начал работу в новом составе в мае 2021 года. Конкурс на должность гендиректора был объявлен в связи со смертью предыдущего главы предприятия Юрия Кишко.

После рассмотрения заявок потенциальных кандидатов, наблюдательный совет избрал генеральным директором Клецова.

Напомним, ранее СБУ заподозрила арендатора Ахтырской ТЭЦ в попытке довести ее до банкротства.

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