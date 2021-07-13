Высокие цены на нефть затормозят восстановление мировой экономики

Высокие цены на нефть затормозят восстановление мировой экономики

Текущие высокие цены на нефть могут помочь ускорить энергопереход, но также затормозить восстановление, особенно в странах с зарождающейся и развивающейся экономикой, пишут аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

Они напоминают, что производители ОПЕК+ пока не смогли договориться о наращивании добычи с августа из-за позиции ОАЭ, которые требуют повысить для себя уровень, с которого снижают добычу сырья.

В результате цены на Brent торгуются около $75 за баррель ввиду перспективы усиления дефицита предложения, если соглашение о росте добычи не будет достигнуто. "В то же время над нефтерынком нависла возможность битвы за долю на рынке, даже если отдаленная, равно как и перспектива высоких цен на топливо разогнать инфляцию и нанести ущерб хрупкому восстановлению экономики", - полагают аналитики, отмечая и неопределенность в отношении потенциального влияния на цены распространения штамма "дельта" в ближайшие месяцы.

Между тем, если добыча ОПЕК+ останется на уровне июльских квот, ситуация будет весьма напряженной, поскольку спрос после прошлогоднего пандемийного падения восстанавливается. Избыток коммерческих запасов, образовавшийся в прошлом году, уже устранен, и запасы сейчас находятся ниже среднего исторического уровня, отмечает МЭА.

"Баланс по нефти, как ожидается, будет особенно напряженным. НПЗ быстро ускоряются, чтобы удовлетворить растущий спрос. Наши текущие балансы предполагают, что в третьем квартале 2021 года мы можем увидеть самое большое исчерпание запасов нефти как минимум за десятилетие. Запасы нефтепродуктов также снижаются, поскольку водители массово выезжают на дороги на фоне ограничений для путешествий. Данные по мобильности в США за последние недели показывают уровни, далеко превышающие допандемийные", - пишет МЭА.

"Хотя цены на этих уровнях могут увеличить темпы электрификации транспортного сектора и помочь ускорить энергопереход, они также могут затормозить восстановление экономики, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах", - считают эксперты, отмечая рост цен на бензин в США впервые за 7 лет, повышение цен на АЗС в Европе, а также самые высокие за всю историю цены на бензин и дизтопливо в Индии.

"Рынки нефти, вероятно, останутся волатильными до тех пор, пока не появится ясность в отношении политики ОПЕК+. А волатильность не поможет обеспечить упорядоченный и безопасный энергопереход - это не в интересах ни производителей, ни потребителей", - резюмирует МЭА.

МинПром по материалам Интерфакс

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