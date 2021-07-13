Кто из банков нарастил «рефинанс» от НБУ на 14 миллиардов
За май объем портфеля рефинансирования комбанков со стороны НБУ увеличился на 15,7 млрд — до почти 88 млрд грн. Это следует из отчетности Нацбанка.
Львиная доля прироста произошла благодаря государственному Укрэксимбанку, нарастившему долг перед Нацбанком практически вдвое — почти до 30 млрд грн, что составляет 34% всего портфеля рефинансирования от НБУ.
В пятерку с куда более скромными приростами также вошли относительно небольшие банки.
Топ-5 банков по приросту рефинансирования НБУ в мае, млн. грн.
|
Укрэксимбанк
|
14?088,2
|
Аккордбанк
|
1?169,9
|
Коммерческий Индустриальный Банк (КИБ)
|
478,9
|
Кредитвест Банк
|
111,9
|
Кристалбанк
|
100,0
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Кто гасил
Сокращали задолженность перед регулятором немногие банки. Больше всех в этом преуспели небольшие банки, а также Кредобанк.
Топ-5 банков по сокращению рефинансирования НБУ в мае, млн. грн.
|
МТБ Банк
|
-200,0
|
Первый Инвестиционный Банк
|
-100,0
|
«Клиринговый Дом»
|
-50,0
|
Кредобанк
|
-40,0
|
Радабанк
|
-38,0
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Напомним
За апрель объем портфеля рефинансирования комбанков со стороны НБУ увеличился на 3,4 млрд — до 72,3 млрд грн.
в 1 квартале 2021 года объем рефинансирования банков НБУ увеличился на 11,3% (или 7 млрд) — до почти 69 млрд грн. Лидерами по привлечению «рефинанса» стали банки Сергея Тигипко — Таскомбанк и Универсал Банк. Больше всех задолженность погасил Райффайзен Банк Аваль.
9 июля Нацбанк провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней (3 месяца) и 1092 дней (3 года) по процентной ставке 7,5% годовых.
2 июля два банка получили 260 млн грн рефинансирования НБУ сроком до 84 дней под 7,5% годовых. Больше всего получил банк «Конкорд» — 150 млн грн.
17 июня стало известно, что Национальный начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции.
Что будет сворачивать НБУ
Речь идет о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.
Так с 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократятся с 5 до 3 лет.
В то же время периодичность аукционов своп процентной ставки с 1 июля уменьшится с двух до 1 раза в месяц, а предельная срочность — с 5 до 3 лет.
Нацбанк также изменит операционный дизайн монетарной политики.
Так с 1 июля срочность депозитных сертификатов вернется к докризисному показателю — с 7 до 14 дней. Это предоставит стимулы для развития межбанковского кредитного рынка.
При отсутствии существенных шоков на финансовых рынках применение долгосрочного рефинансирования и процентного свопа будет прекращено с 1 октября 2021 года.
Дополнительно в сентябре будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регулярным кредитам рефинансирования.
В то же время Национальный банк в дальнейшем внимательно будет наблюдать за ходом пандемии и экономической ситуацией и при необходимости восстановит использование антикризисных мер поддержки банков.