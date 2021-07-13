Кто из банков нарастил «рефинанс» от НБУ на 14 миллиардов

За май объем портфеля рефинансирования комбанков со стороны НБУ увеличился на 15,7 млрд — до почти 88 млрд грн. Это следует из отчетности Нацбанка.

Львиная доля прироста произошла благодаря государственному Укрэксимбанку, нарастившему долг перед Нацбанком практически вдвое — почти до 30 млрд грн, что составляет 34% всего портфеля рефинансирования от НБУ.

В пятерку с куда более скромными приростами также вошли относительно небольшие банки.

Топ-5 банков по приросту рефинансирования НБУ в мае, млн. грн.

Укрэксимбанк 14?088,2 Аккордбанк 1?169,9 Коммерческий Индустриальный Банк (КИБ) 478,9 Кредитвест Банк 111,9 Кристалбанк 100,0

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Кто гасил

Сокращали задолженность перед регулятором немногие банки. Больше всех в этом преуспели небольшие банки, а также Кредобанк.

Топ-5 банков по сокращению рефинансирования НБУ в мае, млн. грн.

МТБ Банк -200,0 Первый Инвестиционный Банк -100,0 «Клиринговый Дом» -50,0 Кредобанк -40,0 Радабанк -38,0

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Напомним

За апрель объем портфеля рефинансирования комбанков со стороны НБУ увеличился на 3,4 млрд — до 72,3 млрд грн.

в 1 квартале 2021 года объем рефинансирования банков НБУ увеличился на 11,3% (или 7 млрд) — до почти 69 млрд грн. Лидерами по привлечению «рефинанса» стали банки Сергея Тигипко — Таскомбанк и Универсал Банк. Больше всех задолженность погасил Райффайзен Банк Аваль.

9 июля Нацбанк провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней (3 месяца) и 1092 дней (3 года) по процентной ставке 7,5% годовых.

2 июля два банка получили 260 млн грн рефинансирования НБУ сроком до 84 дней под 7,5% годовых. Больше всего получил банк «Конкорд» — 150 млн грн.

17 июня стало известно, что Национальный начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции.

Что будет сворачивать НБУ

Речь идет о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.

Так с 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократятся с 5 до 3 лет.

В то же время периодичность аукционов своп процентной ставки с 1 июля уменьшится с двух до 1 раза в месяц, а предельная срочность — с 5 до 3 лет.

Нацбанк также изменит операционный дизайн монетарной политики.

Так с 1 июля срочность депозитных сертификатов вернется к докризисному показателю — с 7 до 14 дней. Это предоставит стимулы для развития межбанковского кредитного рынка.

При отсутствии существенных шоков на финансовых рынках применение долгосрочного рефинансирования и процентного свопа будет прекращено с 1 октября 2021 года.

Дополнительно в сентябре будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регулярным кредитам рефинансирования.

В то же время Национальный банк в дальнейшем внимательно будет наблюдать за ходом пандемии и экономической ситуацией и при необходимости восстановит использование антикризисных мер поддержки банков.