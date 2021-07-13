Кто из банков нарастил «рефинанс» от НБУ на 14 миллиардов

За май объем портфеля рефинансирования комбанков со стороны НБУ увеличился на 15,7 млрд — до почти 88 млрд грн. Это следует из отчетности Нацбанка.

Кто из банков нарастил «рефинанс» от НБУ на 14 миллиардов

Львиная доля прироста произошла благодаря государственному Укрэксимбанку, нарастившему долг перед Нацбанком практически вдвое — почти до 30 млрд грн, что составляет 34% всего портфеля рефинансирования от НБУ.

В пятерку с куда более скромными приростами также вошли относительно небольшие банки.

Топ-5 банков по приросту рефинансирования НБУ в мае, млн. грн.

Укрэксимбанк

14?088,2

Аккордбанк

1?169,9

Коммерческий Индустриальный Банк (КИБ)

478,9

Кредитвест Банк

111,9

Кристалбанк

100,0

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Кто гасил

Сокращали задолженность перед регулятором немногие банки. Больше всех в этом преуспели небольшие банки, а также Кредобанк.

Топ-5 банков по сокращению рефинансирования НБУ в мае, млн. грн.

МТБ Банк

-200,0

Первый Инвестиционный Банк

-100,0

«Клиринговый Дом»

-50,0

Кредобанк

-40,0

Радабанк

-38,0

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Напомним

За апрель объем портфеля рефинансирования комбанков со стороны НБУ увеличился на 3,4 млрд — до 72,3 млрд грн.

в 1 квартале 2021 года объем рефинансирования банков НБУ увеличился на 11,3% (или 7 млрд) — до почти 69 млрд грн. Лидерами по привлечению «рефинанса» стали банки Сергея Тигипко — Таскомбанк и Универсал Банк. Больше всех задолженность погасил Райффайзен Банк Аваль.

9 июля Нацбанк провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней (3 месяца) и 1092 дней (3 года) по процентной ставке 7,5% годовых.

2 июля два банка получили 260 млн грн рефинансирования НБУ сроком до 84 дней под 7,5% годовых. Больше всего получил банк «Конкорд» — 150 млн грн.

17 июня стало известно, что Национальный начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции.

Что будет сворачивать НБУ

Речь идет о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.

Так с 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократятся с 5 до 3 лет.

В то же время периодичность аукционов своп процентной ставки с 1 июля уменьшится с двух до 1 раза в месяц, а предельная срочность — с 5 до 3 лет.

Нацбанк также изменит операционный дизайн монетарной политики.

Так с 1 июля срочность депозитных сертификатов вернется к докризисному показателю — с 7 до 14 дней. Это предоставит стимулы для развития межбанковского кредитного рынка.

При отсутствии существенных шоков на финансовых рынках применение долгосрочного рефинансирования и процентного свопа будет прекращено с 1 октября 2021 года.

Дополнительно в сентябре будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регулярным кредитам рефинансирования.

В то же время Национальный банк в дальнейшем внимательно будет наблюдать за ходом пандемии и экономической ситуацией и при необходимости восстановит использование антикризисных мер поддержки банков.

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