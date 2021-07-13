Индия намерена выплавить 150 млн тонн стали

Индия намерена выплавить 150 млн тонн стали

Согласно отчету ICRA Limited (ICRA), рейтингового агентства Индии, сталелитейная промышленность Индии продолжает расти в этом году с вводом в эксплуатацию новых заводов.

Сообщается, что производство стали в Индии прогнозируется на уровне 150 млн тонн к концу текущего финансового года, который закончится 31 марта 2022 года.

Прогноз касался плана JSW Steel по расширению завода Dolvi в Махараштре. В соответствии с планом расширения производственная мощность завода Dolvi будет увеличена вдвое до 10 млн тонн.

МинПром по материалам МеталлТорг

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