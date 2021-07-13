Какие банки получили убыток за пять месяцев (список)

Платежеспособные банки Украины за январь-май 2021 года получили 23,841 млрд гривен прибыли после налогообложения. 10 банков из 73 действующих показали убытки за 5 месяцев.

Какие банки получили убыток за пять месяцев (список)
Фото: rbc.ua

Кто получил убыток

Правэкс Банк 88,85 млн грн
Земельный капитал 33,80 млн грн
БТА Банк 22,31 млн грн
Юнекс Банк 17,58 млн грн
Индустриалбанк 15,33 млн грн
Украинский банк реконструкции и развития 6,7 млн грн
Альпари Банк 5,8 млн грн
Первый инвестиционный банк 3,81 млн грн
АП Банк 3,59 млн грн
Траст Капитал 1,34 млн грн

Напомним

По итогам 2020 года 8 банков показали убытки на 6,4 млрд грн. Наибольший ущерб у Укрэксимбанка, Проминвестбанка и Правэкс Банка.

По итогам января-ноября 2020 года 11 банков показали убытки на 4,81 млрд грн. По итогам января-октября 2020 года самыми убыточными стали 10 банков.

Ранее «Минфин» писал, что Национальный банк согласовал план прекращения банковской деятельности Расчетным центром по обслуживанию договоров на финансовых рынках без прекращения юридического лица.

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