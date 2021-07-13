Золото растет, опережая данные по инфляции в США

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник. Об этом пишет Investing.

Фото: ukrinform.ua

Торги на бирже

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене $1.809,45 за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,20%.

Максимумом сессии выступила отметка доллара за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне $1.791,00 и сопротивление — на $1.819,50.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,08% и торгуется на отметке $92,180.

Драгметаллы

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 0,32%, достигнув отметки $26,323 за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре вырос на 0,10%, дойдя до уровня $4,3327 за фунт.