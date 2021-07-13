"Укрзализныця" начинает продажу непрофильных активов - Юрик

Общая стартовая цена объектов составляет около 42 млн грн.

"Укрзализныця" начинает продажу непрофильных активов - Юрик

12 июля первые 22 объекта непрофильных активов "Укрзализныци" были выставлены на аукционы в электронной системе Prozorro. По словам и. о. главы правления УЗ Ивана Юрика, продажа объектов, которые годами не используются компанией, окажет положительное влияние на благоустройство территорий, а компания не будет тратить деньги на их содержание.

Пресс-служба УЗ рассказала, что на продажу выставлены 11 зданий и 11 нежилых помещений, расположенных в городах Киев, Днепр, Кривой Рог, Синельниково, Смела и Чоп.

"Это 5 магазинов, бывшее кафе "Вишенка" (сейчас мясной магазин), помещение спортклуба, здание спиртохранилища и другие нежилые помещения", - отметил глава УЗ.

Общая стартовая цена объектов составляет около 42 млн грн, но Юрик уверен, что она существенно возрастет за счет конкуренции в ходе торгов.

"Все объекты, предложенные к продаже, находятся в привлекательных для ведения бизнеса местах, потенциальные покупатели смогут лично их просмотреть. Мы обеспечим беспрепятственный доступ к ним. Поэтому приглашаем всех желающих к участию в аукционах", - рассказал он.

"Укрзализныця" также планирует изучить спрос на такие объекты и понять реальную заинтересованность покупателей для использования опыта в дальнейших продажах.

"Наконец-то радикально меняем ситуацию и избавляемся того, что не один десяток лет тянулось за железной дорогой, хотя и не имело никакого отношения к ее работе", - подытожил и. о. главы правления УЗ.

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