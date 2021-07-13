Главные события на фондовых биржах 12 июля: В фокусе рынка США сезон отчетностей

В понедельник американский фондовый индекс S&P500 вновь немного вырос на 0,35%, и обновил свои максимы, закрывшись на отметке 4384 пункта.

Фото: eurasian-defence

Торги на бирже

Лидерами роста стали акции компании Tesla, выросшие за день на 4,3%, и акции The Walt Disney Company, поднявшиеся на 4,1%.

Аутсайдерами стали акции Cisco Systems, потерявшие за день 0,9%, и акции компании Salesforce, просевшие на 0,8%.

Сезон отчетов

От снижения рынка США на прошлой неделе к текущему моменту не осталось и следа. Инвесторы в США сочли, что замедление темпов роста экономики США , отразившееся на индексах по деловой активности PMI и ISM, является естественным явлением, поскольку экономика США не может постоянно бурно расти. На этом рынок успокоился и еще в пятницу отыграл все ранее понесенные потери.

Теперь все внимание инвесторов сосредоточено на начинающимся сезоне корпоративных отчетностей за второй квартал. На Уолт-Стрит по этому поводу царит осторожный оптимизм.

На фоне бурного роста экономики США в последние месяцы, эксперты в среднем прогнозируют рост прибыли компаний за первое полугодие на 64% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Но в этом оптимизме есть и нотки опасения, по поводу того, как на показателях компаний отразился рост инфляции, рост цен на сырье, трудности с наймом сотрудников и дефицит чипов.

Уже сегодня выйдут первые отчеты, наиболее значимые среди них будут отчетности банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs.

Помимо этого, на этой неделе внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции в США за июнь, данные по которой будут опубликованы сегодня. Так же в среду и четверг глава ФРС Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом со своим полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

Полет миллиардера

Детищу миллиардера Ричарда Брэнсона, компании Virgin Galactic в воскресенье удалось провести успешный суборбитальный полет своего аппарата VSS Unity с четырьмя пассажирами среди которых был и сам Брэнсон.

Этот полет по мнению многих открывает эру туризма в космос, но как ни странно, акции компании Virgin Galactic, в понедельник обвалились на 17,3%. Смею предположить, что ряд инвесторов был разочарован полетом в той части, что корабль VSS Unity полетел все же не совсем в космос и не на долго. А такие полеты вероятно не будут иметь большого спроса.

Это конечно же можно было понять и ранее, ведь компания изначально заявляла лишь о суборбитальных полетах, но на стадии ожиданий инвесторы не сильно хотели об этом задумываться. А реальный успешный показательный полет, воочию донес до инвесторов то, какого характера будут эти полеты.