Tokyo Steel повысит цены на металлопродукцию в августе почти на 5%

Ведущий японский производитель стали в электрических печах Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd повысит цены на металлопродукцию в августе до 4,7%, чтобы отразить сложную рыночную ситуацию, говорится в заявлении компании.



В этом месяце Tokyo Steel подняла цены на толстые листы на 4,9%, но оставила другие цены без изменений, чтобы рынок переварил рост цен в прошлом месяце.



"Внешние рынки стали были прибыльными, особенно в Соединенных Штатах и ??Европе, и ожидается, что цены останутся стабильными благодаря устойчивому спросу и более высоким ценам на сырье", - прогнозируют в Tokyo Steel.



В августе цены на шесть продуктов, включая основные H-образные балки фирмы, будут повышены на 3000 иен (27 долларов США) за тонну, или на 2,6–3,6% до 106 000 иен (960 долларов США , а цены на толстые листы будут повышены на 5000 иен за тонну, или 4,7% до 86 000 иен за тонну.



Внутренний рынок Японии также становится более напряженным из-за серии проектов реконструкции вокруг столицы Токио, а также планов по строительству новых логистических объектов, добавил он.



За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как POSCO из Южной Кореи и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).