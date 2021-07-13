Цены аренды квартир в Киеве побили годовой рекорд

Цена аренды квартир в Киеве выросла до рекордного значения в 2021 году. Об этом сообщается в обзоре Центра экономической стратегии.

Цены аренды квартир в Киеве побили годовой рекорд
Фото: lexinform.com.ua

Как изменились цены

Стоимость съема трехкомнатной квартиры выросла на 6% до 37241 грн.

С начала июля цена аренды квартир в Киеве в среднем выросла на 21%. Больше всего подорожал съем трехкомнатных квартир — на 27%, двухкомнатных — на 25%, однокомнатных — на 11% с начала месяца.

Жилье дорожает

За полгода жилье на первичном и вторичном рынках подорожало соответственно на 15-18% и 7-10%.

Фактически рынок жилья «добрал» свое да еще и с лихвой с 2020-го ковидного года. Многие аналитики, эксперты уверены в том, что рынок не только привык к новой обстановке, а фактически «адаптировал» ковидные обстоятельства под свои привычные ритмы и графики.

Если же внимательно проследить, что побудило продавцов и застройщиков довольно быстро менять ценники, то главный акцент находится в плоскости потребностей граждан в сохранении и приумножении средств.

Ведь рынок недвижимости и в частности жилья до сих пор есть почти безальтернативным для инвестиций.

Жилье растет в цене, особенно когда речь идет о первичном рынке: с котлована до ввода объекта в эксплуатацию (за 1,5-2 года) стоимость проинвестированной квартиры растет минимум на 30%.

А в некоторых наиболее востребованных жилых комплексах цены растут в пределах 50-80%. Жилье — ликвидный товар, инфляция и даже пандемия не «съедают» его стоимости.

По сравнению с 2020 годом количество инвестиционных сделок с целью сохранения средств на первичном рынке выросла минимум на 15%. А в общей структуре продаж количество инвестиционных приобретений жилья уже составляет более 60%.

На вторичном рынке ситуация несколько иная: построенное жилье, особенно в домах советской эпохи, растет в цене медленнее. И такие ценовые изменения касаются в основном 1, 2-комнатных квартир в надлежащем состоянии, да еще и в удачных локациях.

Конечно, 1, 2-комнатные квартиры — лучший способ для инвестиций, так как спрос на малогабаритное жилье площадью 35-50 м. кв. слишком высоким, с ежегодной динамикой к росту в пределах 2-5%.

Благодаря высокой востребованности и возможности как минимум сохранить свои средства наблюдается мощный толчок к увеличению стоимости квартир.

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