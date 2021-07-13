С 1 августа в Украине изменят тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить за свет

Минэнерго планирует ввести дифференцированные тарифы в зависимости от объема потребления. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

С 1 августа в Украине изменят тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить за свет
Фото: biz.nv.ua

Когда ждать повышения цен

Внедрять новую модель государство планирует с 1 августа. Дату отложили из-за проработки оптимальной модели ПСО.

Насколько повысится цена

Сейчас тариф для населения установлен на уровне 1,68 грн/кВат-ч.

Министр энергетики объяснил, что цена для разных групп населения будет отличаться в зависимости от объемов потребления. Это сделано с целью установления лояльных тарифов для уязвимых групп населения.

Категорий будет четыре: до 100 кВт-ч; 100 кВт-ч; 300-500 кВт-ч, от 500 кВт-ч. Максимальный тариф предлагают установить на уровне 3,4 грн/кВТ-ч.

Также в июне Галущенко заявлял, что для бытовых потребителей (менее 100 кВт-ч) цена будет ниже нынешней.

Предыстория

В конце апреля Кабмин решил оставить тариф для населения на этом уровне еще на два месяца — до 30 июня.

24 марта 2021 Кабмин продлил до 1 мая действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн / кВт-час.

С 1 января правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения в 90 копеек за кВт/ч при потреблении первых 100 кВт/ч.

Тариф в 1,68 грн/кВт, который действовал ранее на большие объемы потребления, отныне применяется ко всем бытовым потребителям независимо от объемов потребления, места потребления и социального статуса.

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