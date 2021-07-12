JSW Steel нарастила добычу руды на 65%

Как сообщает Business Line, индийская компания JSW Steel сообщила, что ее консолидированная добыча в прошлом месяце выросла на 65% до 5,07 млн тонн против 4,39 млн тонн за аналогичный период прошлого года.



В квартальном исчислении объем производства вырос на 16%.



Загрузка производственных мощностей на автономном уровне составила 91% в июньском квартале из-за нехватки кислорода по сравнению с 93% в мартовском квартале. В течение июньского квартала компания поставила более 65 000 тонн жидкого кислорода для медицинских целей по всей Индии.



После этого автономное производство снизилось на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как у совместно контролируемых компаний JSW Ispat Special Products и Bhushan Power and Steel – выросло.



Добыча JSW руды в Индии выросла на 62% до 4,93 млн тонн по сравнению с 3,07 млн тонн в годовом исчислении.



