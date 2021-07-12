JSW Steel нарастила добычу руды на 65%

JSW Steel нарастила добычу руды на 65%

Как сообщает Business Line, индийская компания JSW Steel сообщила, что ее консолидированная добыча в прошлом месяце выросла на 65% до 5,07 млн тонн против 4,39 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

В квартальном исчислении объем производства вырос на 16%.

Загрузка производственных мощностей на автономном уровне составила 91% в июньском квартале из-за нехватки кислорода по сравнению с 93% в мартовском квартале. В течение июньского квартала компания поставила более 65 000 тонн жидкого кислорода для медицинских целей по всей Индии.

После этого автономное производство снизилось на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как у совместно контролируемых компаний JSW Ispat Special Products и Bhushan Power and Steel – выросло.

Добыча JSW руды в Индии выросла на 62% до 4,93 млн тонн по сравнению с 3,07 млн тонн в годовом исчислении.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионовИзраильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионов
Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРООснователи платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО
"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Philip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионовPhilip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Tata Steel и JSW Steel потратят 11,4 млрд долл. на новые проектыTata Steel и JSW Steel потратят 11,4 млрд долл. на новые проекты
Австралия продолжает наращивать прибыль на экспорте железной рудыАвстралия продолжает наращивать прибыль на экспорте железной руды
Украина сократила добычу природного газаУкраина сократила добычу природного газа
Власти Канады выделят Algoma Steel Inc. 420 млн долл. на модернизациюВласти Канады выделят Algoma Steel Inc. 420 млн долл. на модернизацию
Германская Saarstahl заявила о покупке активов Liberty Steel во ФранцииГерманская Saarstahl заявила о покупке активов Liberty Steel во Франции
Импорту железной руды в Китай предрекают падение примерно на 79 млн тонн в годИмпорту железной руды в Китай предрекают падение примерно на 79 млн тонн в год
US Steel обвиняют в 12 тысячах случаев загрязнения воздухаUS Steel обвиняют в 12 тысячах случаев загрязнения воздуха
Из-за лесных пожаров канадская Cameco приостановила добычу уранаИз-за лесных пожаров канадская Cameco приостановила добычу урана
Liberty Steel решила реструктурировать бизнес в ЕвропеLiberty Steel решила реструктурировать бизнес в Европе
Nucor - JFE Steel Mexico ввела в строй линию цинкованияNucor - JFE Steel Mexico ввела в строй линию цинкования
Последние новости
Подгружаем последние новости