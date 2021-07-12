13 небанковских компаний отказались от лицензий

Нацбанк в течение недели исключил шесть компаний из соответствующих реестров и 13 учреждений добровольно отказались от лицензий, сообщает пресс-служба регулятора.

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Такие решения принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Исключены из реестров

Из Государственного реестра финансовых учреждений на основании их заявлений исключили:

ООО «Финансовая компания «Фининтеграл»;

ООО «Факторинговая компания «Финанс Групп»;

ООО «Е-Кеш»;

ООО «Финансовая компания «Цедент»;

кредитный союз «Ваш достаток» — обязательства союза составляли 3 тыс. грн по состоянию на 1 апреля 2021 года, а ее активы — 582 тыс. грн (доля от общего объема рынка кредитных союзов составляет 0,025%).

Из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, на основании ее заявления исключена

ООО «Лизинговая компания» Матрица «.

Отозваны все имеющиеся лицензии

Отозваны лицензии у следующих компаний:

ОДО «Международная страховая компания»: 22 лицензии на осуществление страховой деятельности. Объем страховых премий компании составил 33 млн грн по состоянию на 31 марта 2021 года, а стоимость активов — 179 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям (рисковые виды страхования) составила 0,27% от общего объема. Почти 58% в страховом портфеле занимало ОСАГО, 33% - страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений, около 3% - страхование от несчастных случаев, 5% - страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного), имущества, ответственности перед третьими лицами, грузов и багажа (грузобагажа), 1,2% - другие виды страхования;

кредитного союза «Полесье-кредит»: одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Обязательства союза составляли 21,90 тыс. грн (0,002% от общего объема рынка) по состоянию на 1 апреля 2021 года, а ее активы — 957,38 тыс. грн (доля от общего объема рынка кредитных союзов 0,04%);

кредитного союза «Кредитный союз профсоюзов УМВД Украины в Ривненской области»: одну лицензию на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения. Обязательства союза составляли 160 тыс. грн по состоянию на 1 апреля 2021 года, в частности невыполненные обязательства перед членами союза на депозитных счетах — 92 тыс. грн. Активы союза составляли 669 тыс. грн (доля от общего объема активов рынка кредитных союзов составила 0,029%);

ООО «Финансовая компания «Цедент»: четыре лицензии — на оказание услуг по факторингу, финансовому лизингу, на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий;

ООО «Лизинговая компания «Матрица»: одну лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.

Отозваны лицензии на предоставление гарантий

ООО «Финансовая компания «Октант»;

ООО «Ресурс-Финанс»;

ООО «Финансовая компания «Финстрах»;

ООО «Финансовая компания «Уно Капитал»;

ООО «Финансовая компания «Инвест Кредит Групп»;

ООО «Финансовая компания «Мани Фэктори»;

ООО «Финансовая компания «Амбрас»;

ООО «Финансовая компания «Альянскепитал».

Эти восемь финансовых компаний продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий.

Контекст

В июне количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 1963 (по состоянию на 31 мая) до 1946 (по состоянию на 30 июня).

За июнь Нацбанк принял решение о регистрации шести новых финансовых компаний.

В то же время 7 финансовых компаний, 3 лизинговых компании, 1 кредитный союз, 10 страховых компаний и 2 ломбарда были исключены из списков.

В июне в Национальный банк поступило 507 запросов от участников рынка.

Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей — 365.

Количество запросов кредитных союзов составила 40 и страховщиков — 102.

В июне Национальный банк начал применять к финансовым компаниям меру воздействия в виде приостановления действия лицензий и аннулирования лицензий из-за неподачи отчетности и отказа в проведении проверок. Ранее решение о применении таких мер воздействия принимались только по страховым компаниям. Также было увеличено общее количество принудительных исключений из реестра финансовых учреждений из-за отсутствия у компаний лицензий.