В мэрии Харькова провели обыски по делу о присвоении 5 млн гривен на питание в детсадах
Участники сговора поставляли продукты по завышенным ценам.
Правоохранители провели обыски в Харьковском городском совете из-за возможного присвоения 5 млн гривен, выделенных на питание в детских садах.
Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры области.
По данным следствия, директор коммунальной организации, которая специализируется на поставках продуктов питания в дошкольные учебные заведения, создал преступную схему, к которой привлек должностных лиц городского совета и частных предприятий.
Действуя в преступном сговоре, указанные лица поставляли товары питания для детей по завышенным ценам.
"Управление образования различных администраций районов ХГС проводили аукционы на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения. Директор коммунальной организации способствовал тому, чтобы победителями аукционов определялись именно необходимые предприятия, а в дальнейшем с ними заключались договоры на поставку продуктов", - говорится в сообщении.
Установлено, что на протяжении 2018-2020 годов в дошкольные учреждения, расположенные в разных районах Харькова, поставлялись молоко, сыр, масло по завышенным ценам.
Сумма незаконно присвоенных бюджетных средств составляет более 5 млн гривен.
9 июля этого года было проведено более 30 обысков в помещениях управлений Харьковского городского совета, коммунальной организации и предприятий, а также по месту жительства фигурантов производства. Изъяты бухгалтерские документы и другие доказательства противоправной деятельности.
Напомним, в январе Киев поднял плату за питание в детских садах.