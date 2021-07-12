В мэрии Харькова провели обыски по делу о присвоении 5 млн гривен на питание в детсадах

Участники сговора поставляли продукты по завышенным ценам.

?В мэрии Харькова провели обыски по делу о присвоении 5 млн гривен на питание в детсадах
Фото: khar.gp.gov.ua

Правоохранители провели обыски в Харьковском городском совете из-за возможного присвоения 5 млн гривен, выделенных на питание в детских садах.

Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры области.

По данным следствия, директор коммунальной организации, которая специализируется на поставках продуктов питания в дошкольные учебные заведения, создал преступную схему, к которой привлек должностных лиц городского совета и частных предприятий.

Действуя в преступном сговоре, указанные лица поставляли товары питания для детей по завышенным ценам.

"Управление образования различных администраций районов ХГС проводили аукционы на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения. Директор коммунальной организации способствовал тому, чтобы победителями аукционов определялись именно необходимые предприятия, а в дальнейшем с ними заключались договоры на поставку продуктов", - говорится в сообщении.

Фото: khar.gp.gov.ua

Фото: khar.gp.gov.ua

Установлено, что на протяжении 2018-2020 годов в дошкольные учреждения, расположенные в разных районах Харькова, поставлялись молоко, сыр, масло по завышенным ценам.

Сумма незаконно присвоенных бюджетных средств составляет более 5 млн гривен.

9 июля этого года было проведено более 30 обысков в помещениях управлений Харьковского городского совета, коммунальной организации и предприятий, а также по месту жительства фигурантов производства. Изъяты бухгалтерские документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Фото: khar.gp.gov.ua

Напомним, в январе Киев поднял плату за питание в детских садах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионовИзраильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионов
Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРООснователи платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО
"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Philip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионовPhilip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепре разоблачили 10 подпольных казино с оборотом более миллиона гривенВ Днепре разоблачили 10 подпольных казино с оборотом более миллиона гривен
Оболонский райсуд Киева открыл производство по делу о возвращении городу помещения ЗАГСаОболонский райсуд Киева открыл производство по делу о возвращении городу помещения ЗАГСа
Госпродпотребслужба передумала штрафовать "Новую почту" на 325 млн гривенГоспродпотребслужба передумала штрафовать "Новую почту" на 325 млн гривен
В "Киевавтодор" пришли с обысками по делу о закупке техникиВ "Киевавтодор" пришли с обысками по делу о закупке техники
"Новую почту" оштрафовали на 325 млн гривен за поврежденную посылку и обсчитанного клиента"Новую почту" оштрафовали на 325 млн гривен за поврежденную посылку и обсчитанного клиента
Правление "Нафтогаза" получило 610 млн гривен вознаграждения в убыточном 2020 годуПравление "Нафтогаза" получило 610 млн гривен вознаграждения в убыточном 2020 году
НАБУ и САП сообщили о подозрении в деле о хищении 12,3 млн гривен "Южно-Украинской АЭС"НАБУ и САП сообщили о подозрении в деле о хищении 12,3 млн гривен "Южно-Украинской АЭС"
Гражданин Турции пытался незаконно ввезти в Украину бриллиантов на 4,5 млн гривеньГражданин Турции пытался незаконно ввезти в Украину бриллиантов на 4,5 млн гривень
СБУ задержала товар на 16 млн гривен одного из "королей контрабанды"СБУ задержала товар на 16 млн гривен одного из "королей контрабанды"
Главе правления "Кузницы на Рыбальском" и экс-замминистра обороны объявили подозрение в убытках на 475 млн гривенГлаве правления "Кузницы на Рыбальском" и экс-замминистра обороны объявили подозрение в убытках на 475 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости