?В мэрии Харькова провели обыски по делу о присвоении 5 млн гривен на питание в детсадах

Правоохранители провели обыски в Харьковском городском совете из-за возможного присвоения 5 млн гривен, выделенных на питание в детских садах.

Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры области.

По данным следствия, директор коммунальной организации, которая специализируется на поставках продуктов питания в дошкольные учебные заведения, создал преступную схему, к которой привлек должностных лиц городского совета и частных предприятий.

Действуя в преступном сговоре, указанные лица поставляли товары питания для детей по завышенным ценам.

"Управление образования различных администраций районов ХГС проводили аукционы на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения. Директор коммунальной организации способствовал тому, чтобы победителями аукционов определялись именно необходимые предприятия, а в дальнейшем с ними заключались договоры на поставку продуктов", - говорится в сообщении.

Фото: khar.gp.gov.ua

Фото: khar.gp.gov.ua

Установлено, что на протяжении 2018-2020 годов в дошкольные учреждения, расположенные в разных районах Харькова, поставлялись молоко, сыр, масло по завышенным ценам.

Сумма незаконно присвоенных бюджетных средств составляет более 5 млн гривен.

9 июля этого года было проведено более 30 обысков в помещениях управлений Харьковского городского совета, коммунальной организации и предприятий, а также по месту жительства фигурантов производства. Изъяты бухгалтерские документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Фото: khar.gp.gov.ua