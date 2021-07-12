Tata Steel и JSW Steel потратят 11,4 млрд долл. на новые проекты

Как сообщает Nikkei Asia, индийские компании JSW Steel и Tata Steel планируют потратить около 850 млрд. рупий (11,4 млрд долл.) на проекты в течение следующих нескольких лет, ожидая роста мирового спроса после пандемии.



Похоже, что Индия выходит из второй волны COVID-19, в результате которых погибли тысячи людей и приостановилась деловая активность. Несмотря на катастрофу, сталелитейщики страны были поддержаны спросом со стороны США и Европы. Есть также надежда, что сосредоточение государственных инвестиций на инфраструктуру вернет блеск отечественному рынку стали.



JSW Steel, крупнейший частный производитель стали в Индии, планирует потратить около 251,15 млрд рупий в течение следующих нескольких лет на расширение своих мощностей и модернизацию заводов по всей стране.



С расширением, совокупный объем производства JSW Steel вырастет примерно до 37,5 млн тонн к финансовому году до 25 марта. Компания потратила 480 млрд рупий за последние три года, чтобы увеличить свои мощности на 50%.



Tata Steel на прошлой неделе также заявила, что потратит от 500 до 600 млрд. рупий в следующие пять лет, в среднем от 100 до 120 млрд рупий. По ее словам, капитальные расходы в финансовом году до марта 2020 года упали на 55% из-за попытки сэкономить деньги на фоне пандемии.



"Мы ожидаем, что увеличение расходов на инфраструктуру, рост спроса со стороны автомобилестроения и строительства, а также возрождение частных капиталовложений и потребительского спроса продолжат стимулировать потребление стали", - сказал Jindal из JSW Steel.



По данным S&P Global, Индия была нетто-экспортером стали с апреля 2020 года по март, ее поставки составили 10,78 млн тонн, что на 29,1% больше, чем в предыдущем финансовом году. Импорт упал на 29,8% до 4,75 млн тонн.



