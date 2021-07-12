Канада ввела пошлины на арматуру из РФ и Омана

Как сообщает Yieh.com, Канадский международный торговый трибунал (CITT) 2 июля 2021 года объявил о своем заключении о том, что импорт арматурных стержней (арматуры), происходящих из Омана и РоSSии или экспортируемых из них, был по демпинговым ценам, что угрожает отечественной промышленности.



Таким образом, Канадское агентство пограничных служб (CBSA) введет антидемпинговые пошлины на соответствующие товары из двух стран.CITT должен был опубликовать свои вывода 19 июля 2021 года.



Окончательная маржа по таможенным пошлинам, определенная в июне, составила 8% для Омана и 45% для РоSSии.



