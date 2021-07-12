В Днепре разоблачили 10 подпольных казино с оборотом более миллиона гривен

В Чечеловском и Новокодацком районах города Днепр в июне правоохранители разоблачили и прекратили деятельность 10 нелегальных игорных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Во время проведения санкционированных обысков в помещениях, где гражданам незаконно предоставлялся доступ к азартным играм, правоохранительными органами были изъяты 14 игровых автоматов, 80 персональных компьютеров и электронные рулетки", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, организаторы нелегальных игорных заведений ежемесячно получали выручку более чем миллион гривен наличными.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

Фото: dnipr.gp.gov.ua

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливается круг причастных к преступлению лиц.

Напомним, что игорный бизнес в Украине был официально запрещен в течение 11 лет.

В 2020 году в Украине был принят закон, который легализует работу казино и игровых автоматов.