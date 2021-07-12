Капитализация IT-компаний Китая упала более чем на $800 миллиардов за полгода
Крупнейшие технологические гиганты Китая потеряли в совокупности $831 млрд рыночной стоимости по сравнению с февральскими максимумами. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Чего боятся инвесторы
Инвесторы опасаются, что из-за введения новых, более жестких мер по отношению к компаниям сектора падение акций продолжится.
6 июля стало известно, что власти страны намерены усилить надзор за китайскими компаниями с листингом за рубежом. Пекин планирует отслеживать незаконную деятельность на рынке ценных бумаг — финансовое мошенничество, инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком.
Падение рынка
Новость оказала давление на котировки. 7 июля на Гонконгской бирже акции Alibaba снизились на 1,72%, Tencent — на 1,88%, Baidu — на 2,15%, Meituan — на 1,31%. JD.com на бирже NASDAQ завершила торги 6 июля падением на 5,04%.
«Распродажи продолжатся в третьем квартале», — считает управляющий директор гонконгской инвестиционной компании Pegasus Fund Managers Пол Пон.
Он рассказал Bloomberg, что в мае продал две трети имеющихся у него акций китайских технологических компаний, в том числе бумаги Tencent и Alibaba. «Власти продолжат ужесточать меры», — добавил он.
Почему нужны ограничения
Предполагается, что нововведения позволят Китаю усовершенствовать регулирование трансграничного потока данных, ограничить и наказать незаконную деятельность, такую как мошенничество и манипуляции с ценными бумагами, а также инсайдерскую торговлю, утверждает правительство.
Китай также будет проверять источники финансовых поступлений при инвестициях в ценные бумаги и контролировать коэффициенты левереджа.
Рынки капитала США были привлекательным источником финансирования для китайских компаний в течение последнего десятилетия, но риск жесткого контроля может удержать китайские компании от листинга на американских рынках.