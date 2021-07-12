Канада пересмотрит антидемпинг на украинский г/к прокат

Канадский международный торговый трибунал инициировал пересмотр антидемпинговых мер в отношении некоторых видов плоского горячекатаного проката из углеродистой и легированной стали, изготовленного металлургическими предприятиями Бразилии , Китая и Украины, в связи с истечением их срока действия.



"Не позднее 6 декабря 2021 года управление пограничной службы Канады установит, существует ли вероятность возобновления или продолжения демпинга. В случае положительного решения 13 мая 2022 года трибунал определит, приведёт ли продолжение или возобновление демпинга к ущербу для отечественной металлургической промышленности", - сообщает пресс-служба канадского правительства.