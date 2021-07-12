Финансовые лидеры стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге в 15%

В эту субботу, 10 июля, финансовые лидеры стран G20 на встрече в Венеции заявили, что пришли к соглашению об установлении минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в размере 15%. Эта налоговая реформа должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов, сообщает CNBS.

Фото: yipinstitute.com

Министры финансов и управляющие центральных банков одобрили некоторые компоненты налогового плана, включая перераспределение прибыли транснациональных корпораций и глобальный минимальный налог.

Группа будет стремиться к тому, чтобы национальные лидеры одобрили план на саммите G20 в октябре.

В чем суть соглашения

Согласно Reuters , соглашение установит глобальный минимальный корпоративный налог в размере не менее 15%. Это должно помешать транснациональным корпорациям уходить в страны с самой низкой ставкой. Соглашение также изменит способ налогообложения таких компаний, как Amazon и Google Alphabet. Теперь будет учитываться, где они продают продукты и услуги, а не местоположение их штаб-квартиры.

Кто за и кто против

Агентство Reuters сообщило, что министр финансов Германии Олаф Шольц подтвердил, что все страны Большой двадцатки присоединились к соглашению. Министр финансов США Джанет Йеллен, однако, заявила, что несколько небольших стран по-прежнему выступают против. Среди них — страны с низкими налогами, такие как Ирландия и Венгрия, но им будет предложено подписаться к октябрю.

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