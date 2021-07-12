Финансовые лидеры стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге в 15%
В эту субботу, 10 июля, финансовые лидеры стран G20 на встрече в Венеции заявили, что пришли к соглашению об установлении минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в размере 15%. Эта налоговая реформа должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов,
Министры финансов и управляющие центральных банков одобрили некоторые компоненты налогового плана, включая перераспределение прибыли транснациональных корпораций и глобальный минимальный налог.
Группа будет стремиться к тому, чтобы национальные лидеры одобрили план на саммите G20 в октябре.
В чем суть соглашения
Кто за и кто против
Агентство Reuters сообщило, что министр финансов Германии Олаф Шольц подтвердил, что все страны Большой двадцатки присоединились к соглашению. Министр финансов США Джанет Йеллен, однако, заявила, что несколько небольших стран по-прежнему выступают против. Среди них — страны с низкими налогами, такие как Ирландия и Венгрия, но им будет предложено подписаться к октябрю.
Контекст
Как писал «Минфин», инициативу США о глобальном налоге поддержали уже 130 стран, включая Индию, Китай и Швейцарию.