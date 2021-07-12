Компания SWIFT запустила новый сервис — предварительной проверки реквизитов счетов

На днях разработчики компании-оператора системы SWIFT объявили о запуске специального сервиса, который позволит банкам проверять реквизиты счета получателя перед фактической отправкой платежа за границу. Об этом сообщила сама компания на своем сайте.

Компания SWIFT запустила новый сервис — предварительной проверки реквизитов счетов
Фото: tvbrics.com

Чего помогает избежать новый сервис

Прежде всего — ошибки в реквизитах платежей. В опубликованном пресс-релизе компании говорится, что большинство международных платежей, как правило, обрабатываются без существенных трудностей или проблем. Однако иногда случается так, что предоставленные реквизиты получателя содержат ошибку. Это может привести к лишним потерям времени или даже к невозможности осуществить перевод.

Сервис предварительной проверки реквизитов SWIFT позволит легко решать такие проблемы, позволяя банку-отправителю заблаговременно уточнить через API-канал реквизиты счета у банка-получателя. Таким образом, любые проблемы с данными или счетом будут выявлены на начальном этапе процесса.

Похожие проверки осуществляются компаниями, когда речь идет о транзакциях внутри страны.

SWIFT намерена развернуть этот сервис на глобальном уровне, что затронет по меньшей мере 11 тыс. финучреждений и 4 млрд счетов в 200 странах.

По оценкам экспертов, большинство международных финансовых компаний начнут использовать новый сервис не позднее ноября 2022 года.

Ранее

Как писал «Минфин», Bank of China, Bank of New York Mellon, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank и Standard Chartered подтвердили свою готовность принять участие в проекте сети обмена банковскими сообщениями SWIFT по развертыванию в течение следующих 18 месяцев новой коммуникационной платформы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионовИзраильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионов
Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРООснователи платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО
"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Philip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионовPhilip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Акции Apple поставили новый рекордАкции Apple поставили новый рекорд
Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРООснователи платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО
Первая компания из КНР отменила IPO в США после усиления надзора властейПервая компания из КНР отменила IPO в США после усиления надзора властей
Китай усилит надзор за компаниями, акции которых котируются на зарубежных биржахКитай усилит надзор за компаниями, акции которых котируются на зарубежных биржах
Минюст: Средства с банковских счетов должников не будут списывать автоматическиМинюст: Средства с банковских счетов должников не будут списывать автоматически
В Украине заработала система автоматического ареста счетов должников в банкахВ Украине заработала система автоматического ареста счетов должников в банках
Всем 174 компаниям из санкционного списка СНБО заблокировали активы, - СБУВсем 174 компаниям из санкционного списка СНБО заблокировали активы, - СБУ
Мировое производство металлургического глинозема установило новый рекордМировое производство металлургического глинозема установило новый рекорд
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Фонд госимущества запустил сервис автоматической оценки недвижимостиФонд госимущества запустил сервис автоматической оценки недвижимости
Последние новости
Подгружаем последние новости