Компания SWIFT запустила новый сервис — предварительной проверки реквизитов счетов

На днях разработчики компании-оператора системы SWIFT объявили о запуске специального сервиса, который позволит банкам проверять реквизиты счета получателя перед фактической отправкой платежа за границу. Об этом сообщила сама компания на своем сайте.

Фото: tvbrics.com

Чего помогает избежать новый сервис

Прежде всего — ошибки в реквизитах платежей. В опубликованном пресс-релизе компании говорится, что большинство международных платежей, как правило, обрабатываются без существенных трудностей или проблем. Однако иногда случается так, что предоставленные реквизиты получателя содержат ошибку. Это может привести к лишним потерям времени или даже к невозможности осуществить перевод.

Сервис предварительной проверки реквизитов SWIFT позволит легко решать такие проблемы, позволяя банку-отправителю заблаговременно уточнить через API-канал реквизиты счета у банка-получателя. Таким образом, любые проблемы с данными или счетом будут выявлены на начальном этапе процесса.

Похожие проверки осуществляются компаниями, когда речь идет о транзакциях внутри страны.

SWIFT намерена развернуть этот сервис на глобальном уровне, что затронет по меньшей мере 11 тыс. финучреждений и 4 млрд счетов в 200 странах.

По оценкам экспертов, большинство международных финансовых компаний начнут использовать новый сервис не позднее ноября 2022 года.

Ранее

Как писал «Минфин», Bank of China, Bank of New York Mellon, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank и Standard Chartered подтвердили свою готовность принять участие в проекте сети обмена банковскими сообщениями SWIFT по развертыванию в течение следующих 18 месяцев новой коммуникационной платформы.