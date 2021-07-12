Евробонды пяти украинских компаний, выпущенных через зарубежных эмитентов, теперь будут торговаться на внутреннем рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) на этой неделе разрешила к обращению в Украине еврооблигации пяти украинских компаний, выпущенных через иностранных эмитентов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: ukrinform.ua

Какие ценные бумаги допущены на внутренний рынок

Как говорится в информации на сайте регулятора, в частности, на внутреннем рынке можно будет купить такие долларовые ценные бумаги:

Укрэксимбанка: погашение — январь-2025, купон — 9,75%;

МХП: погашение — май-2024, купон — 7,75%;

Нафтогаза: погашение — июль-2022, купон — 7,375%;

Vodafone Украина: — погашение — февраль-2025, купон — 6,2%.

Кроме того, к торговле в Украине допущены еврооблигации в евро ДТЭК ВИЭ с погашением в ноябре 2024 года и купоном 8,5% годовых.

В своих заявлениях в НКЦБФР инвестгруппа ICU, по инициативе которой Нацкомиссия рассмотрела этот вопрос, указала, что намерена включить эти бумаги в биржевой список фондовой биржи «Перспектива».

Контекст

После принятого решения число допущенных к обращению в Украине ценных бумаг иностранных эмитентов, согласно реестру Комиссии, достигло 44.