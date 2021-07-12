Акции Apple поставили новый рекорд

Акции Apple на торгах 9 июля достигли нового исторического рекорда, подорожав до $145,65 за бумагу. Предыдущий максимум был зафиксирован 25 января 2021 года, когда бумаги выросли до $145,09. Об этом пишет Bloomberg.

Акции Apple поставили новый рекорд

Прогноз аналитиков

Аналитики Уолл-стрит прогнозируют сильное ралли в акциях компании в ближайшие шесть месяцев из-за роста продаж iPhone.

«Находящиеся под давлением продажи iPhone 12, исторический рекорд в период с июля по сентябрь — перед презентацией iPhone 13, объемы продаж которого должны быть очень высокими, на фоне низких ожиданий инвесторов создают очень привлекательные условия для акций Apple во второй половине 2021 года», — считает аналитик по телеком-рынку JPMorgan Самика Чаттерджи.

По мнению эксперта, акции компании во втором полугодии покажут результат лучше рынка. Он повысил целевую цену на бумаги Apple с $165 до $170.

Глобальная ротация инвесторов из акций роста в акции стоимости, которая наблюдалась весной, замедлила темпы роста бумаг Apple, хотя другие компании из группы FAANMG продолжали показывать хорошие результаты, пишет РБК.

С начала года акции Microsoft выросли на 25%, бумаги Amazon — на 14%, Alphabet — сразу на 43%, Facebook — на 28%, Apple — только на 9,5%. В то же время за последний месяц котировки «яблочной» компании прибавили 18%.

Аналитик Wedbush Дэн Айв считает, что бычий цикл в технологическом секторе продолжится во второй половине 2021-го и в 2022 году, учитывая потребности рынка в рамках четвертой промышленной революции.

«Наша любимая технологическая компания крупной капитализации, которая сыграет важную роль в трансформационном цикле 5G, — это Apple», — говорит аналитик Wedbush. По его мнению, капитализация Apple в 2022 году достигнет $3 трлн. 9 июля стоимость компании составляет $2,43 трлн.

Ожидается, что Apple отчитается о результатах за третий квартал года 27 июля.

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