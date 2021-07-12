HSBC прогнозирует экономический подъем и рекомендует ребалансировать портфели

HSBC Asset Management рекомендует инвесторам готовиться к «экономике миссии» и важному сдвигу в макроэкономической ситуации, пишет CNBC.

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Предупреждение для инвесторов

В своем последнем отчете британский кредитор предупредил инвесторов, что им стоит подготовиться к переходу бизнес-цикла от фазы подъема к фазе пика. Это приведет к снижению рентабельности инвестиций и «активистской» фискальной политики правительств.

ВВП США , Китая и промышленных стран Азии уже оправился от ковидного падения, а ожидаемые прибыли корпораций сейчас демонстрируют V-подобный рост и в 2022 могут превзойти доковидные прогнозы. Это вызвало дискуссию о постепенном сокращении количественного смягчения. По мнению HSBC, это — признак перехода экономики к фазе экспансии.

«После периода, когда рост оптимизма инвесторов снизил восприятие риска и способствовал переоценке рисковых активов, подход изменяется на противоположный,» — заявил эксперт HSBC Джозеф Литл.

Недооцененные акции компаний, которые торгуются со скидкой относительной к своим финансовым фундаментальным показателям, — продолжают быть выгодными, учитывая рост доходности облигаций.

Экономика «миссии»

Кроме перехода к фазе пика, важным фактором является переход правительств развитых стран к более решительному «фискальному активизму».

«Старые риски предыдущего десятилетия уступают место новым вызовам: это более высокие налоги, инфляция и более влиятельный рынок труда. Мы уже видим существенную роль „миссии“ в политике США и Китая,» — отметил Литл.

«Самый тщательный пересмотр инвестиционных портфелей должен сосредоточиться на роли государственных облигаций. С изменением баланса экономических рисков, облигации точно потеряют свою претензию на дешевое хеджирование»

Литл рекомендует инвесторам искать новые диверсификаторы портфеля среди альтернативных видов активов.

«Инвесторам стоит стараться как можно ближе приблизиться к реальным, защищенным от инфляции денежным потокам. Инфраструктурный долг хорошо подходит на эту роль. Исторически, он приносил неплохие доходы, имеет высший спред, чем глобальный кредит, а его перечень неудач — достаточно благоприятен».

Весьма привлекательными инвестициями, по мнению HSBC, являются также медь, уран и редкоземельные металлы.