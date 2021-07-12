Xiaomi продала облигации на сумму $1,2 миллиарда

Китайский производитель смартфонов Xiaomi разместил два выпуска облигаций на сумму $1,2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: uk.xiaomiplanet

Размещение облигаций

В частности, компания продала 10-летние бонды на $800 млн и 30-летние «зеленые» облигации на $400 млн.

Xiaomi получила квоту на размещение бумаг на $1,2 млрд от Государственного комитета по развитию и реформам КНР .

Этот шаг был сделан после того, как власти Китая решили ужесточить надзор за местными компаниями, вышедшими на иностранные биржи.

Полученные средства будут направлены на расширение глобального присутствия Xiaomi и финансирование новых проектов.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что в мае 2021 года Xiaomi Group и Министерство обороны США опубликовали совместный отчет о состоянии дел в связи с иском, который был подан китайской компанией. В документах правительство США признало свою ошибку и заявило о готовности урегулировать этот вопрос с Xiaomi и исключить компанию из «черного списка».