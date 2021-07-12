Xiaomi продала облигации на сумму $1,2 миллиарда

Китайский производитель смартфонов Xiaomi разместил два выпуска облигаций на сумму $1,2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Xiaomi продала облигации на сумму $1,2 миллиарда
Фото: uk.xiaomiplanet

Размещение облигаций

В частности, компания продала 10-летние бонды на $800 млн и 30-летние «зеленые» облигации на $400 млн.

Xiaomi получила квоту на размещение бумаг на $1,2 млрд от Государственного комитета по развитию и реформам КНР.

Этот шаг был сделан после того, как власти Китая решили ужесточить надзор за местными компаниями, вышедшими на иностранные биржи.

Полученные средства будут направлены на расширение глобального присутствия Xiaomi и финансирование новых проектов.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что в мае 2021 года Xiaomi Group и Министерство обороны США опубликовали совместный отчет о состоянии дел в связи с иском, который был подан китайской компанией. В документах правительство США признало свою ошибку и заявило о готовности урегулировать этот вопрос с Xiaomi и исключить компанию из «черного списка».

Январское объявление о внесении Xiaomi в американский «черный список» снизило ее рыночную стоимость на $10 млрд.

Информация об исключении из «черного списка» подтолкнула акции компании. Во время торгов на Гонконгской бирже они подорожали на 6,1% — до 26,1 гонконгских долларов (около $3,36). Это все еще ниже максимумов декабря прошлого года, когда цена акции превышала 33 гонконгских доллара.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионовИзраильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионов
Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРООснователи платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО
"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Philip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионовPhilip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
МВФ одобрил распределение $650 миллиардов. В НБУ говорят, что Украина может получить $2,7 миллиардаМВФ одобрил распределение $650 миллиардов. В НБУ говорят, что Украина может получить $2,7 миллиарда
Газпром разместил еврооблигации на 1 млрд долл.Газпром разместил еврооблигации на 1 млрд долл.
За первое полугодие Ощадбанк заработал рекордные 3,5 миллиардаЗа первое полугодие Ощадбанк заработал рекордные 3,5 миллиарда
"Укрзализныця" разместила еврооблигации на $300 млн под 7,9% годовых"Укрзализныця" разместила еврооблигации на $300 млн под 7,9% годовых
Транзакции на Visa-совместимых картах, привязанных к криптоплатформам, достигли $1 миллиардаТранзакции на Visa-совместимых картах, привязанных к криптоплатформам, достигли $1 миллиарда
Минфин на ОВГЗ-аукционах 6 июля привлек почти 3,1 миллиардаМинфин на ОВГЗ-аукционах 6 июля привлек почти 3,1 миллиарда
В Европе появился еще один финтех-единорог: Pleo привлек $150 миллионов с оценкой $1,7 миллиардаВ Европе появился еще один финтех-единорог: Pleo привлек $150 миллионов с оценкой $1,7 миллиарда
Международные резервы Украины за месяц увеличились на полмиллиарда долларовМеждународные резервы Украины за месяц увеличились на полмиллиарда долларов
Под подозрением в завладении 1,2 миллиарда стабкредита для VAB Банка находятся 17 человекПод подозрением в завладении 1,2 миллиарда стабкредита для VAB Банка находятся 17 человек
Дефицит общего фонда госбюджета Украины в июне возрос до 18,5 миллиарда, с начала года — до 49,8 миллиардаДефицит общего фонда госбюджета Украины в июне возрос до 18,5 миллиарда, с начала года — до 49,8 миллиарда
Последние новости
Подгружаем последние новости