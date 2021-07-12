Металлурги просят Шмыгаля ввести временный запрет на экспорт металлолома

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о необходимости введения временного запрета экспорта металлолома.



В письме к главе правительства подчеркивается, что восстановление мировой экономики пост коронавирусного периода привело к резкому росту цен на сырье, в том числе, лом черных металлов. За год стоимость металлолома выросла более чем в 2 раза: с 265 долл. за тонну в мае 2020 года до 468 долл. за тонну в июне 2021 года. Текущий уровень экспортных цен является максимальным за 10 лет, но, при этом, стоимость готовых изделий из металла не увеличилась пропорционально росту цен на сырье.



"Сложившаяся ситуация привела к существенному росту экспорта металлолома происхождением из Украины. Так, за январь-май 2021 года, внешние поставки этого стратегического сырья увеличились почти в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а именно, с 17 тыс. до 143 тыс. т. Существует реальная угроза, что за подобную динамику объемы экспорта металлолома до конца текущего года могут превысить 1,5 млн т , что равно половине заготовки металлолома в 2020 году и даже превосходит объемы экспорта в период 2014-2015 гг., когда пошлина не действовала, а экспорт был рекордным. При этом, соотношение пошлины в 58 евро за тонну до стоимости лома сократилась с 26,8% до 13,5%, что нивелирует эффект от ее введения", - говорится в письме.



"Укрметаллургпром" также обратил внимание главы правительства на усиление протекционистских мер по сохранению металлолома. В частности, страны-соседи Украины запрещают или внедряют ограничения на экспорт этого сырья. Например, 26 июня 2021 года в РФ вступил в силу приказ о повышении пошлины на экспорт лома с 45 до 70 евро за тонну. В марте текущего года Казахстан и Киргизия запретили экспорт лома за пределы ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия также планирует ограничить экспорт лома путем квотирования в течение следующих 6 месяцев — квота для РФ на уровне 2 млн т (5 млн т — экспорт 2020), для Беларуси — 3,3 тыс т, для других стран — на нулевом уровне.



"Подобные процессы происходят и в Европейском союзе. В июне 2021 года европарламентарии обратились к Европейской комиссии с требованием запретить экспорт металлолома исходя из требований Green Deal, поскольку уже несколько металлургических компаний, например, ArcelorMittal, Voestalpine, British Steel, объявили о намерениях строительства электросталеплавильных комплексов с прямым восстановлением железа вместо доменных печей", - отмечается в письме.



В "Укрметаллургпроме" считают, что в сложившихся условиях, Украина становится наиболее незащищенным и доступным источником металлолома, в частности, для Турции — крупнейшего в мире импортера этого сырья, которая, по итогам, 2020 года ввезла 22 млн. т.



"Необходимо отдельно подчеркнуть, что металлолом — это критическое сырье для декарбонизации украинской металлургии. Именно его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и, за счет этого, позволят сократить металлургические выбросы CO2 на 60%, а также сэкономить 1,4 т железной руды и 740 кг угля на 1 тонне переработанного лома", - акцентируют в "Укрметаллергпроме".



По мнению авторов письма, бесконтрольный экспорт металлолома приведет к существенному замедлению роста экономики Украины: в частности, дефицит этого сырья на внутреннем рынке превысит 0,5 млн т, из-за чего объем производства стали сократится на 9,5%, а производство продукции металлоперерабатывающих на машиностроительных отраслей — на 3,8%. Еще более критическим станет сокращение экспорта готовой продукции на 5,6%, что приведет к потере валютных поступлений в Украину почти на 1,4 млрд долл США . Все это будет иметь негативное мультипликативное влияние на ВВП Украины, снижение темпов роста которого составит 0,4%, а украинская экономика потеряет более 25 тыс. рабочих мест.



"Учитывая вышеуказанное, с целью обеспечения дальнейшего развития ведущей национальной отрасли, экономического роста и национальной безопасности Украины в целом, просим Вас, уважаемый Денис Анатольевич, поддержать позицию национального горно-металлургического комплекса и рассмотреть возможность скорейшего внедрения временного запрета экспорта металлолома из Украины в 31.12.2023 гг", - говорится в письме "Укрметаллургпрома" к Д.Шмыгалю.

