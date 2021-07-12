НБУ ввел новую услугу для регистрации коллекторских компаний
Национальный банк установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании. Об этом
Подробности
Изменения в Закон Украины «О потребительском кредитовании» предусматривают, что для регистрации коллекторской компании нужно подать, в частности, документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов. Поэтому Национальный банк как регулятор коллекторских компаний вводит новую банковскую услугу по регистрации коллекторских компаний с установлением соответствующего тарифа на нее.
Тариф для регистрации такой коллекторской компании составит 24 тыс. грн.
Обратите внимание: обновленные реквизиты счетов для оплаты соответствующих услуг в сфере регистрации и лицензирования будут размещены на специальной странице официального интернет-представительства НБУ по
Контекст
- Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 8 июля 2021 № «О внесении изменения в Тарифы на услуги по регистрации и лицензирования, предоставляемые Национальным банком Украины».
- Решение о пересмотре тарифов начнет действовать с 14 июля 2021 года.