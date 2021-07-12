НБУ ввел новую услугу для регистрации коллекторских компаний

Национальный банк установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Фото: stockworld.com.ua

Подробности

Изменения в Закон Украины «О потребительском кредитовании» предусматривают, что для регистрации коллекторской компании нужно подать, в частности, документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов. Поэтому Национальный банк как регулятор коллекторских компаний вводит новую банковскую услугу по регистрации коллекторских компаний с установлением соответствующего тарифа на нее.

Тариф для регистрации такой коллекторской компании составит 24 тыс. грн.

Обратите внимание: обновленные реквизиты счетов для оплаты соответствующих услуг в сфере регистрации и лицензирования будут размещены на специальной странице официального интернет-представительства НБУ по ссылке .

Контекст