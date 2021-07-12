Поставки сжиженного газа по ж/д упали на 13%

Поставки сжиженного газа по ж/д упали на 13%

Украинские газонаполнительные станции (ГНС) перевалили 531 тыс. тонн железнодорожных партий сжиженных газов за первое полугодие 2021 года, что на 80 тыс. тонн, или 13%, меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает "Консалтинговая группа А-95" со ссылкой на собственное исследование, передает enkorr.

Отмечается, что данные не включают в себя сырье для "Карпатнефтехима".

Снижение поставок ж/д транспортом связано главным образом с изменением логистических схем снабжения рынка, а именно увеличением импорта автомобильным транспортом через западную границу и ростом морских поставок, которые также не грузятся в ж/д-цистерны.

Наибольшие объемы, как и годом ранее, ­поступили на станцию Переяславская (Киевская область), где ГНС "БРСМ Нафты" и LPG Progress. Всего на станцию поступило 61 тыс. тонн, что на 17% меньше аналогичного периода. В том числе "БРСМ-Нафта" поставила на свой комплекс 45 тыс. тонн, или -36% к аналогичному периоду прошлого года. Снижение связано началом передачей части поставок на вторую собственную ГНС компании в Волчанске (Харьковская область). За полгода новый объект перевалил 21 тыс. тонн ресурса.

Ранее сообщалось, что "БРСМ" начала предлагать услуги хранения на собственных ГНС. В июне в Волчанске начали появляться первые сторонние объемы.

Еще 17 тыс. тонн (рост в 4 раза) на Переяславе было поставлено в адрес LPG Progress. Основными фактором роста являются объемы ОККО и WOG, частично переориентированные с Бородянской ГНС.

Вторая по объему ж/д станция – Селещина, где расположена ГНС "Надежды" ­ нарастила перевалку СУГ до 46 тыс. тонн (+22%). Главный источник увеличения – собственный ресурс владельца станции.

Третья по объему станция также обслуживает ГНС "Надежды" – Бородянка. За полгода объект принял по железной дороге 38 тыс. тонн (-12%). Услугами ГНС пользуются ОККО (поставила 8,2 тыс. тонн за полгода), WOG (4,5 тыс. тонн), Socar (4 тыс. тонн) и еще более 10 компаний.

Зафиксировано снижение объемов на станции Васильков-1 (-20%). На станции находится ГНС KLO на которую и приходится основной объем поставок (35 тыс. тонн). Вторая газонаполнительная станция "Пропан-сервис", по словам участников рынка, проявляла низкую активность в начале года и в течении последних трех месяцев прекратила свою деятельность.

Значительно выросли поставки на ГНС в Чугуеве (+45%), где основным получателем выступает сеть Marshal (29 тыс. тонн). Как сообщалось, компания увеличила удвоила емкость собственной ГНС и вышла в качестве продавца в оптовый сектор рынка.

На ж/д станцию Подгородная (Николаевская область, Первомайск), где находится ГНС "Надежды" поступило 25 тыс. тонн СУГ (-10%). На хранилище, в частности, незначительно сократились поставки Socar и WOG.

"Авантаж 7" поставил на свою ГНС в Заворичах, что в Киевской области, 25 тыс. тонн. Хранилище введено в эксплуатацию осенью 2020 года. Ранее "Авантаж" запустил ГНС в Лосиновке (Черниговская область), однако объемы поставок на нее остаются низкими. Также компания втрое сократила поставки на свою ГНС в Городке (станция "Виктория", Хмельницкая область), при этом увеличив поставки на приобретенную ГНС в Токмаке в 2 раза.

Увеличение также зафиксировано на станции "Борисполь" (+120%). В 2021 году там запущена вторая ГНС "Укройлхим", которую взяла в управление "Глуско-Украина". Оператор переориентировал в "Борисполь" потоки с Барышевской ГНС, где он хранился ранее. Бориспольское хранилище "Амик Украина" увеличило оборот незначительно.


МинПром по материалам enkorr

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