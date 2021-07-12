В ЕС хотят создать отдельный орган по борьбе с отмыванием денег

В ЕС хотят создать отдельный орган по борьбе с отмыванием денег

Еврокомиссия намерена инициировать создание отдельного надзорного органа, который будет заниматься борьбой с отмыванием денег. Об этом говорится в проектах документов, попавших в распоряжение агентства DPA, передает Европейская правда.

Новый орган назовут Агентством по борьбе с отмыванием средств. Оно будет координировать работу надзорных органов отдельных стран и оказывать им поддержку. Кроме того, агентство сможет применять санкции в случае нарушения законодательства Евросоюза.

Еврокомиссия должна представить свои планы через полторы недели. После этого свое мнения выскажут страны-члены и Европарламент.

В Европейском суде аудиторов считают, что ежегодно в экономику Евросоюза попадают миллиарды евро средств, полученных от преступных транзакций, а незаконное происхождение денег при этом удается скрывать.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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