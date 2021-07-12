Нефть марки Brent упала в цене на 2,7%, однако все еще остается выше $74 за баррель

Вторая неделя июля отличалась взрывной волатильностью и постоянными сменами рыночных настроений. Особо отметились нефтяные котировки, которые резко пошли вниз. Цена марки Brent за неделю откатилась назад на 2,7%, завершив торги в конце недели, тем не менее, выше $74 за баррель, замечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».

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Почему так высока волатильность нефти

Отмена очередного заседания ОПЕК+ после нескольких его переносов стала для рынков капитала неприятным сюрпризом. Сначала, правда, сырьевые трейдеры обрадовались и увели цену за баррель Brent к очередным двухлетним максимумам. Однако сразу после атаки на пики нефть развернулась, а баррель суммарно за коррекцию потерял около $5.

На рынке отлично понимают, что рано или поздно ОПЕК+ придется договариваться.

Оптимально это сделать без спешки, в июле, для которого параметры добычи были согласованы заранее. Если договоренностей не будет, то предыдущие условия будут действовать и далее.

«Внутри картеля и стран, к нему примкнувших, есть конфликт интересов: ОАЭ хочет согласовать для себя индивидуальные условия производства нефти, остальные члены картеля к такому не готовы. Конфликт тоже придется разрешать, иначе ОПЕК+ просто развалится», — заметила эксперт.

В протоколах последнего заседания ФРС США инвесторы не нашли ничего нового: регулятор повторил, что «растущая инфляция — штука временная и никого сейчас не беспокоит. Это не позволило доллару расти дальше, но вполне способствовало его стабилизации».

Что стало причиной разногласий в ОПЕК+

Основным фактором для столь резкой коррекции рынка стали разногласия в ОПЕК+. Встреча министров стран — участниц альянса, которая была перенесена с 1 на 5 июля, в итоге так и не состоялась из-за того, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отказались голосовать за предложение увеличить добычу нефти, если не будет принято их альтернативное предложение о наращивании добычи лишь при условии отказа от продления сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года. После отказа ОАЭ министерская встреча ОПЕК+ была отложена на неопределенный срок, а в августе будут автоматически действовать июльские квоты на добычу.

В контексте заявлений американского Белого дома о том, что США не допустят резкого повышения цен на нефть, не исключено, что на ОАЭ и, возможно, на некоторых других участников альянса ОПЕК+, было оказано политическое давление. Поддержку нефтяному рынку на прошлой неделе, тем не менее, оказали данные о падении коммерческих запасов нефти в США более чем на 6,8 млн баррелей, что говорит о наличии значительного спроса на «черное золото».

«На текущей неделе мы ожидаем колебаний цены Brent в коридоре $73?75 за баррель», — заметила Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари».