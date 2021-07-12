Нефть марки Brent упала в цене на 2,7%, однако все еще остается выше $74 за баррель

Вторая неделя июля отличалась взрывной волатильностью и постоянными сменами рыночных настроений. Особо отметились нефтяные котировки, которые резко пошли вниз. Цена марки Brent за неделю откатилась назад на 2,7%, завершив торги в конце недели, тем не менее, выше $74 за баррель, замечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».

Нефть марки Brent упала в цене на 2,7%, однако все еще остается выше $74 за баррель
Фото: profile.net

Почему так высока волатильность нефти

Отмена очередного заседания ОПЕК+ после нескольких его переносов стала для рынков капитала неприятным сюрпризом. Сначала, правда, сырьевые трейдеры обрадовались и увели цену за баррель Brent к очередным двухлетним максимумам. Однако сразу после атаки на пики нефть развернулась, а баррель суммарно за коррекцию потерял около $5.

На рынке отлично понимают, что рано или поздно ОПЕК+ придется договариваться.

Оптимально это сделать без спешки, в июле, для которого параметры добычи были согласованы заранее. Если договоренностей не будет, то предыдущие условия будут действовать и далее.

«Внутри картеля и стран, к нему примкнувших, есть конфликт интересов: ОАЭ хочет согласовать для себя индивидуальные условия производства нефти, остальные члены картеля к такому не готовы. Конфликт тоже придется разрешать, иначе ОПЕК+ просто развалится», — заметила эксперт.

В протоколах последнего заседания ФРС США инвесторы не нашли ничего нового: регулятор повторил, что «растущая инфляция — штука временная и никого сейчас не беспокоит. Это не позволило доллару расти дальше, но вполне способствовало его стабилизации».

Что стало причиной разногласий в ОПЕК+

Основным фактором для столь резкой коррекции рынка стали разногласия в ОПЕК+. Встреча министров стран — участниц альянса, которая была перенесена с 1 на 5 июля, в итоге так и не состоялась из-за того, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отказались голосовать за предложение увеличить добычу нефти, если не будет принято их альтернативное предложение о наращивании добычи лишь при условии отказа от продления сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года. После отказа ОАЭ министерская встреча ОПЕК+ была отложена на неопределенный срок, а в августе будут автоматически действовать июльские квоты на добычу.

В контексте заявлений американского Белого дома о том, что США не допустят резкого повышения цен на нефть, не исключено, что на ОАЭ и, возможно, на некоторых других участников альянса ОПЕК+, было оказано политическое давление. Поддержку нефтяному рынку на прошлой неделе, тем не менее, оказали данные о падении коммерческих запасов нефти в США более чем на 6,8 млн баррелей, что говорит о наличии значительного спроса на «черное золото».

«На текущей неделе мы ожидаем колебаний цены Brent в коридоре $73?75 за баррель», — заметила Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионовИзраильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионов
Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРООснователи платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО
"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Philip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионовPhilip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Санкции против Ирана удержат цену на нефтьСанкции против Ирана удержат цену на нефть
Sumitomo Metal направит свыше 400 млн долл. на выпуск никеля для аккумуляторовSumitomo Metal направит свыше 400 млн долл. на выпуск никеля для аккумуляторов
Уровень подделки банкнот гривны остается стабильно низким — НБУУровень подделки банкнот гривны остается стабильно низким — НБУ
Цена на газ в Европе обвалилась после падения цен на нефтьЦена на газ в Европе обвалилась после падения цен на нефть
За аренду вокзалов рынок предложил цену на 50% выше стартовой, - "Укрзализныця"За аренду вокзалов рынок предложил цену на 50% выше стартовой, - "Укрзализныця"
ГБР разоблачило попытку продать под застройку 50 га леса на берегу Днепра выше КиеваГБР разоблачило попытку продать под застройку 50 га леса на берегу Днепра выше Киева
За 6 месяцев Украина наторговала черными металлами на сумму свыше 6 млрд долл.За 6 месяцев Украина наторговала черными металлами на сумму свыше 6 млрд долл.
Ликвидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардовЛиквидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардов
С начала годы цены на нефть выросли в среднем на 50%С начала годы цены на нефть выросли в среднем на 50%
Рада в первом чтении поддержала повышение гарантий по вкладам до 600 тысяч гривенРада в первом чтении поддержала повышение гарантий по вкладам до 600 тысяч гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости