Правительство увеличило помощь на детей с тяжелыми болезнями без инвалидности

Также назначена социальная стипендия детям умерших участников Революции Достоинства и участников боевых действий.

Кабинет Министров Украины повысил размер помощи на детей с тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

С 1 января 2022 года размер пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность, возрастет с 1 934 грн до 4 200 грн для детей до 6 лет.

Для детей от 6 до 18 лет - до 5 236 грн.

Малообеспеченные семьи и одинокие матери будут получать государственную помощь без уменьшения ее размера, если центр занятости не может предложить подходящую работу.

Также назначается социальная стипендия детям умерших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны.

Напомним, в Верховную Раду подан законопроект, который предусматривает увеличение помощи при рождении ребенка с нынешних более 41 тысячи гривен до 50 тысяч и индексацию этой суммы со временем.