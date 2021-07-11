ГФC проверила заправки Glusco в 15 областях

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Государственная фискальная служба Украины провела следственные действия на 106 автозаправочных станциях сети Gluscoв 15 регионах Украины.

Об этом идет речь на странице ГФС в соцсети Facebook.

"Сотрудники ГФС совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального Прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети в 15 регионах страны", - говорится в сообщении.

По результатам осмотра правоохранители установили отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен.

"В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом", - отметили в ГФС.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Напомним, сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти", работавших под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". В 2016 году "Роснефть" решила продать их швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывают с Виктором Медведчуком.

Сам Моисеев свое партнерство с Медведчуком отрицает. Политик также отрицает связь с бизнесом Моисеева.

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма, а 11 марта СБУ и Государственная налоговая служба устроили масштабную спецоперацию на заправках и нефтебазах Glusco.

15 марта владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину.

Заправки Glusco с тех пор продают только газ, тогда как бензина и дизтоплива на них нет.

Однако 5 июля стало известно, что заправки Glusco возобновили продажу бензина и дизтоплива после 4-месячного перерыва.